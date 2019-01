Praha - Ministr školství Robert Plaga nemluvil s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO) o tom, že by měl být odvolán z funkce. Má za to, že se za jeho působení řada věcí na ministerstvu školství podařila, řekl dnes novinářům. Babiš po jednání vlády uvedl, že k tomu nemá co říct a že o žádném odvolání Plagy neví. Spekulace o tom, že by měl Plaga ve funkci skončit, přinesl deník Lidové noviny ze skupiny Mafra. Vlastní ji holding Agrofert, který v minulosti patřil premiérovi, Babiš ho předloni vložil do svěřenských fondů.

"S panem premiérem jsme o mé výměně nebo odvolání nehovořili," řekl Plaga na tiskové konferenci po jednání tripartity. "Já mám za to, že se řada věcí na ministerstvu podařila a daří," doplnil na dotaz, zda má nějaký signál, že by byl Babiš s jeho prací nespokojen.

Ministr školství také poděkoval za podporu, které se mu po zveřejnění spekulací o jeho možném konci v úřadu dostalo od odborné veřejnosti. "Je to pro mě závazek i do těch dalších měsíců, možná let," řekl.

"V mediálním prostoru si to žije. Nejdřív jsme odvolávali (ministra dopravy Dana) Ťoka, teď Plagu, já o tom nic nevím. Nemám k tomu co říct," řekl premiér Babiš novinářům po jednání vlády. Zda je s prací ministra spokojen, neřekl. "Já jsem málokdy spokojený, jsem velice náročný na sebe i na okolí. O mně se říká, že když nenadávám, tak jako kdybych chválil," doplnil.

Předsednictvo Rady vysokých škol minulý týden vyjádřilo znepokojení nad informacemi, že by měl Plaga ve funkci skončit, a ocenilo ministrovo úsilí o zvyšování kvality celého vzdělávacího systému včetně vysokého školství. Stejný postoj zaujala Česká konference rektorů. Pedagogická komora a společnost EDUin označily Plagu za schopného ministra, který řídí školství věcně. Kladně hodnotil Plagu také předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Lidové noviny minulý týden uvedly, že Plaga by mohl skončit kvůli názorovým střetům s poslancem ANO a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou o financování sportu. Hnilička později uvedl, že jeho spolupráce s ministrem je korektní. Podle deníku by se novým ministrem mohl stát bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál.