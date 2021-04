Plaga: MZd musí upřesnit otevření MŠ v okresech dnes, ne až v pátek

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby ministerstvo zdravotnictví nejpozději dnes vyjasnilo, ve kterých regionech se od pondělí otevřou školky pro všechny děti. Dnešek je podle Plagy hraniční pro to, aby se školky mohly na obnovení provozu od pondělí připravit. Ministr to uvedl ve vyjádření, které ČTK poskytla jeho mluvčí Aneta Lednová. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že definitivní rozhodnutí, ve kterých regionech školky od 26. dubna otevřou, oznámí ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek kolem 13:00. Ministr zdravotnictví pak ale na twitteru napsal, že rozhodnutí oznámí už ve čtvrtek, jakmile bude mít aktuální data.

Podle sdělení Arenbergera z pondělí budou moci od 26. dubna otevřít mateřské školy v krajích, kde je týdenní přírůstek nových případů nákazy covidem-19 pod 100 případů na 100.000 obyvatel. Podle středečního vyjádření Babiše by ovšem rozhodnutí mohlo vycházet z epidemické situace v jednotlivých okresech, nikoliv krajů. Do školek by se tak mohly vrátit děti v celém Karlovarském a Královéhradeckém kraji a dále na Domažlicku a Tachovsku v Plzeňském kraji, Nymbursku ve Středočeském a Semilsku v Libereckém kraji, vyplývá z informací hygieniků zveřejněných dnes na twitteru.

Podle Plagy se o regionech nerozhodlo dříve kvůli tomu, že epidemiologové chtěli do čtvrtka počkat s vyhodnocením dat o šíření nákazy. Informace o tom, že by měl Arenberger o rozhodnutí informovat až v pátek, ho ale překvapila. Zdůraznil, že opakovaně upozorňoval ministra zdravotnictví i premiéra, že školy potřebují mít informace víc dopředu. "Opět budu apelovat na ministra zdravotnictví dnes, kdy myslím, že čtvrtek je ten nejzazší termín, aby ředitelky a ředitelé mateřských škol měli čas se připravit na to, pokud se v pondělí v regionech žáci mají vrátit," uvedl.

Podle Plagy by se o opatřeních ve školství mělo rozhodovat nejlépe s týdenním předstihem, nejpozději ale uprostřed týdne. "I jen prostý fakt, že se musí připravit po stránce organizační a samozřejmě třeba i nákupem surovin na svačinku, přesnídávky a obědy, byť to možná vypadá legračně, tak to nemůže škola nebo školka rozhodně připravovat, když se dozví v pátek večer, že v pondělí má otvírat,“ vysvětlil. Dodal, že bude trvat na tom, aby ministerstvo zdravotnictví sdělovalo pro příště informace víc dopředu.