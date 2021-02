Plaga: Letošní absolventi nebudou maturanti druhé kategorie

Praha - Řešení letošních maturit podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zohledňuje současnou problematickou situaci kvůli nemoci covid-19, ale ponechává zkouškám jejich váhu. Také předseda hnutí STAN Vít Rakušan dnes v diskusním pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové uvedl, že ho považuje za vyvážené. U maturitních zkoušek se letos podobně jako loni zruší písemné práce z povinné češtiny a cizích jazyků. Ústní zkoušky a didaktické testy zůstanou povinné.

Studenti chtěli podle Plagy zrušit ústní část testů. "Ale když se na to podíváte, tak v té profilové školní odborné části je těžiště jejich budoucího uplatnění," uvedl ministr. Ředitelé škol také mohou zkoušky značně uzpůsobit jejich potřebám. Možnost ředitelů zasahovat do podoby zkoušek a hlavně ponechání maturit ocenil i Rakušan. "Maturovat je normální," prohlásil. Dodal však, že by nyní měl následovat další krok - umožnit studentům posledních ročníků středních škol se alespoň v menších kroužcích vrátit do škol a na testy se připravit.

Zástupci středních škol s úpravami maturit souhlasí, podle studentů jsou nedostatečné. Zatím není jasné, kdy se žáci do škol vrátí. Většina se bude i příští týden učit na dálku. S dalším zpřísněním opatření ve školství nyní ministr nepočítá.

K úpravám zkoušek přistoupilo ministerstvo s ohledem na trvající výuku na dálku i další opatření proti koronaviru, která komplikují vzdělávání. Maturanti, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích nebo sociálních službách a neuspějí u didaktických testů na začátku května, dostanou podle ministra možnost opravit si je 14. až 16. června. Ministerstvo jim navýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. K mimořádnému termínu zkoušky v červnu se budou moct přihlásit i maturanti, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, uvedl ministr.