Plaga kritizoval časté změny strategie MZd, s rouškami ve výuce nesouhlasí

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes zopakoval, že nesouhlasí se záměrem ministerstva zdravotnictví nařídit ve školách nošení roušek ve výuce. Podle Plagy resort zdravotnictví neustále mění své protiepidemické strategie a jeho postoj k plánování opatření proti covidu-19 ve školách je nepochopitelný. Na jednání vlády proto dnes bude chtít vysvětlení, o jaká data se ministerstvo zdravotnictví opírá. Plaga to dnes řekl na dotaz ČTK. Ministerstvo školství dlouhodobě prosazuje, aby se aspoň v regionech s horší epidemickou situací žáci testovali na covid-19. Prodloužit podzimní prázdniny plošně o dva dny bez dalších podobných opatření v celé společnosti Plaga nechce.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes novinářům řekl, že navrhne, aby v krajích s nejhorší epidemickou situací nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Některá opatření proti covidu dnes projedná vláda. Plošné testování ve školách podle Vojtěcha odborníci nedoporučují, ale je možné, aby jej lokálně nařídily krajské hygienické stanice.

Plaga již v úterý uvedl, že zásadně odmítá návrh ministerstva zdravotnictví na nošení roušek při výuce pro děti starší 12 let včetně očkovaných. "Můj postoj je negativní,“ zopakoval dnes. Podle něj by nošení roušek ve výuce mělo naprosto negativní dopad na vzdělávací proces a žáci by se místo toho měli raději pravidelně testovat na covid-19.

Plaga dnes také kritizoval ministerstvo zdravotnictví za časté změny v jeho postojích, kvůli kterým je podle něj protiepidemická strategie nepřehledná. "Musím říct, že návrh na zarouškování dětí ve výuce úplně nechápu, protože naposledy v pondělí nás (z ministerstva zdravotnictví) ubezpečovali, že situace je v pořádku a na opakované návrhy na testování v lokalitách s vysokým výskytem covidu reagovali negativně,“ řekl.

Podle něj ministerstvo zdravotnictví původně slibovalo, že se ve školách bude testovat v regionech s týdenním výskytem 25 pozitivních případů covidu-19 na 100.000 obyvatel. V září ministerstvo zdravotnictví tuto hodnotu zvedlo na 75 případů, následně od záměru testování ve školách zcela ustoupilo, řekl. V úterý podle Plagy ministerstvo přišlo s nápadem celoplošného nošení roušek ve výuce od 12 let. "V tuto chvíli vidím, že plán ministerstva zdravotnictví se zřejmě přes noc opět změnil a týká se krajů, takže já konkrétní údaje od ministerstva zdravotnictví před jednáním vlády nemám,“ řekl. Očekává, že se o tom na vládě bude jednat. "Neustálé změny strategie ministerstva zdravotnictví, přiznám se, nechápu,“ dodal.

S možností, že by se kvůli epidemii mohly v posledním říjnovém týdnu o dva dny prodloužit podzimní prázdniny, ministr školství nepočítá. Není podle něj možné, aby ve školství platila větší opatření než v ostatních oblastech společnosti.