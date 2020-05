Plaga je pro možnost návratu všech postižených do škol od června

Praha - Speciální školy by se pro děti s různými druhy postižení mohly v omezeném režimu otevřít 25. května, nebo postupně 25. května a 1. června. ČTK to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Dohodl se na tom dnes s poslanci školského výboru, který mu tento postup doporučil. Ministr chce prosazovat spíše postupné otevírání škol pro různé druhy postižení. Konečné rozhodnutí bude záležet ještě na dalších jednáních s epidemiology.

Podle současné metodiky ministerstva školství by se mohly pro děti na prvním stupni otevřít od 25. května vedle běžných škol i školy speciální pro žáky s vývojovými poruchami učení, komunikačních schopností, zrakovým nebo sluchovým postižením. Speciální školy pro mentálně či tělesně postižené, autisty a pro děti s poruchami chování by měly zůstat do konce června zavřené. Kritizoval to například spolek Děti úplňku, který sdružuje rodiny autistů. Dnes se proti tomu vyjádřila i zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Zástupci ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví minulý týden uvedli, že oba úřady o této problematice jednají a budou ji asi řešit na přelomu května a června. "Je to o tom, abychom doladili hygienické standardy, protože ty jsou tam obtížně naplnitelné," řekl dnes Plaga ČTK.

Podle něj by bylo dobré, kdyby se mentálně či tělesně postižení mohli do speciálních škol vrátit nejlépe od 1. června. Měli by tak mít možnost opět usednout do lavic týden po ostatních. Další možností podle ministra je, že se přidají k dětem už od 25. května. Podle Plagy by to ale mohla být rizikovější varianta.

Ministr řekl, že se na něj obracejí rodiče s protichůdnými názory. Někteří jsou pro to, aby se všichni postižení mohli vrátit do škol co nejdříve, jiní jsou spíš proti. Na rizika otevření škol pro postižené podle něj upozornila například komora soukromých speciálních škol. Podle ní jsou různá postižení u dětí často kombinovaná s epilepsií nebo třeba srdečními vadami, takže by pro ně nákaza koronavirem mohla být nebezpečná. Rozhodnutí o prezenční výuce by proto podle něj mělo být do konce června pro děti i školy dobrovolné.

Podle Šimůnkové nelze předpokládat, že zdravotní postižení automaticky zakládá horší zdravotní stav, který je v souvislosti s nemocí rizikový, a není proto ani možné přistupovat k dětem s postižením jinak než k ostatním. Takový postup je podle ní v rozporu se školským zákonem, Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Podle Plagy ale ministerstvo pouze zvažuje možná rizika. "Rozhodně nikoho cíleně ani necíleně nediskriminujeme, naopak zvažujeme v nestandardní situaci faktory naplňování hygienických standardů a ochrany zdraví těch dětí," řekl. "Dokud se budu moct rozhodovat, tak budu balancovat rovinu epidemiologickou, rovinu proveditelnosti a rovinu ochrany jednotlivých subjektů," dodal.