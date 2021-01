Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) nevidí prostor pro další zpřísnění protiepidemických opatření ve školství. Další zavírání škol by považoval za krátkozraké a hloupé, řekl dnes novinářům. Podle něj jsou školy jednou z oblastí, kde se sociální kontakty už teď omezily nejvíce. Prostor pro další zpřísňování vidí spíše ve firmách a průmyslu.

Většina žáků se už řadu týdnů učí na dálku z domova. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy. Vláda má dnes jednat o dalším zpřísňování opatření. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že příslušná ministerstva předloží své návrhy. Poukázal na to, že počty nově nakažených začaly v tomto týdnu růst, roste i počet hospitalizovaných a pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Podle Plagy jsou ve školách už nyní přísná režimová opatření. "Není prostor pro další utahování v oblasti školství, bylo by to hloupé a krátkozraké," uvedl. Podle něj by ke snížení sociálních kontaktů mohly přispět spíš třeba firmy větší podporou práce z domova, jejíž míra v současnosti není taková, jako byla loni na jaře.

Video: Plaga: Další zpřísňování opatření ve školství by bylo hloupé

28.01.2021, 13:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

"A zároveň si myslím, že je ještě velký prostor pro firmy v průmyslu, aby antigenně testovaly zaměstnance pravidelně a taky přispěly k řešení pandemie," dodal. Zopakoval, že by uvítal, kdyby se podařilo zajistit i plošné testování žáků a studentů.

Podle něj se ukazuje, že se lepšící se trend epidemie zastavil. Klíčové kritérium je naplněnost nemocnic, zejména oddělení intenzivní péče, což nyní nedovoluje další rozvolnění, řekl. Dodal, že z vývoje situace není nadšený, ale respektuje rozhodování ministerstva zdravotnictví.

Koronavirus se ve středu v Česku prokázal u 8452 lidí, nových případů je asi o 240 víc než před týdnem. V mezitýdenním srovnání přitom nakažených v posledních dvou týdnech ubývalo. Hospitalizovaných s nemocí covid-19 je po dvou dnech znovu méně než 6000 a pod tisíc klesl také počet pacientů ve vážném stavu. Úmrtí za poslední den do statistik přibylo 153 na 15.944.

Ve středu ministr řekl, že návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Po jednání vlády pak večer uvedl, že v současném provozu škol se od 1. února nic nezmění.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že závěrečné ročníky základních a středních škol a malotřídky by se mohly vrátit do lavic i při současném nejpřísnějším pátém stupni opatření proti covidu-19. Odkdy by to mělo být, měl zvážit v tomto týdnu.