Plaga by podle Babiše měl zrušit didaktickou část maturit

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) je pro zrušení didaktických testů u maturit na zdravotnických školách, protože studium na nich v letošním roce silně poznamenala epidemie koronaviru. Kvůli spravedlnosti by to mělo platit i pro maturanty dalších škol, míní. Řekl to dnes v pravidelném nedělním příspěvku na facebooku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) avizoval, že o podobě letošních maturit rozhodne v nadcházejícím týdnu.

Žáci se kvůli epidemii covidu-19 učili většinu prvního pololetí aktuálního školního roku z domova. Výuku na dálku měli už loni na jaře, tehdy nebyla ani povinná. Premiér dnes zmínil, že studenti zdravotních škol k tomu loni na jaře i nyní pomáhají se zvládáním epidemie v nemocnicích. "Neměly by se dělat didaktické testy, měla by být školní maturitní zkouška v plném rozsahu, pět zkušebních předmětů," uvedl Babiš s tím, že o věci hovořil s Plagou. Zrušení didaktických testů by podle premiéra mělo platit "určitě minimálně pro zdravotnické školy, bylo by ale spravedlivé, aby nebyly vůbec", a to vzhledem k podmínkám studia. "Doufám, že pan ministr si to uvědomí a nakonec ty didaktické testy zruší," řekl Babiš.

Podle České středoškolské unie (ČSU), která zastupuje zhruba 30.000 studentů, by měly být letošní maturity vzhledem k trvající distanční výuce lehčí, nebo by měly být některé její části zrušeny. "Úřední maturity nám vzhledem k situaci nepřijdou adekvátní, zároveň se také netěší široké podpoře," řekl ČTK ve středu místopředseda unie Ondřej Nováček. Průzkum unie podle něj ukázal, že by maturantům nejvíc vyhovovalo zrušení maturitních testů nebo ústní části maturit. Mohli by tak získat více času pro přípravu nejen na ostatní části, ale i na přijímací zkoušky na vysoké školy, argumentoval Nováček.

Plaga na začátku ledna zjišťoval názory studentů na případné změny v letošních maturitách i na svém instagramovém účtu. Z ankety podle něj vyplynulo, že studenti by vzhledem k pokračující výuce na dálku nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit. Další by si přáli vypuštění státních maturitních testů nebo slohových prací. Podle ředitelů škol by ale úprava teoretické části maturit neměla být nutná, protože se na ni studenti mohou připravit i při výuce na dálku. Za větší problém označili praktickou část maturit ve středních odborných školách.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.