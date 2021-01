Plaga asi oznámí letošní podobu maturit a závěrečných zkoušek

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zřejmě dnes dopoledne oznámí své rozhodnutí o podobě maturitních a závěrečných zkoušek středoškoláků v letošním roce. Tisková konference na toto téma by měla začít na jeho úřadu v 11:00. Už na začátku týdne ministr avizoval, že se maturity letos s ohledem na epidemii covidu-19 upraví, neměly by se ale úplně zrušit. Změny by podle něj měly zohledňovat zájem maturantů o studium na vysoké škole i jejich budoucí uplatnění v praxi.

O podobě maturit jednal Plaga v uplynulých týdnech s učiteli a řediteli, zjišťoval také názory studentů. Podle zástupců středoškoláků by maturanti uvítali nejvíc zrušení maturitních testů nebo ústní části maturit. Pro zrušení didaktických testů se v neděli na facebooku vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Naopak předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček se vyslovili proti.

Případné úlevy pro studenty zdravotních škol, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích, by se podle ředitelů daly řešit třeba nabídkou pozdějšího termínu testů. Jako problém viděli zástupci škol hlavně praktické zkoušky v oborech, kde kvůli výuce na dálku už řadu týdnů není možný odborný výcvik.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo celkem 80.795 studentů, z nichž 72.751 jich má zkoušku skládat poprvé. Na společnou část maturitní zkoušky, která se dělá povinně z češtiny a dále z matematiky nebo cizího jazyka, se chystá 77.150 studentů, z toho 70.990 je přihlášeno k prvnímu pokusu.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.