Pivovary budou zřejmě trvale osvobozeny od daně za vylité pivo

Praha - Pivovary zřejmě budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Změnu zákona o spotřebních daních, která s tím počítá, dnes ve zrychleném jednání ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. Uvedený princip vracení daně platí již v souvislosti s koronavirovou krizí, ale jen do konce letošního roku. Schválená předloha ho zavádí trvale. Sněmovna dnes také schválila předlohu o prodloužení bezpečnostních prověrek za krizí.

"Je potřeba, aby vylité pivo pod dohledem celní správy se od daně osvobodilo a ta daň se vrátila," řekla před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zákon podpořilo 94 z přítomných 95 poslanců. Sněmovna dnes jednala v omezeném počtu.

Sněmovna přijala zákon v předložené podobě. Neuspěly pozměňovací návrhy například předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který chtěl kromě jiného navýšit takzvaný kompenzační bonus pro podnikatele z 500 na 667 korun denně. Obdobně jako poslanec ODS Vojtěch Munzar navrhoval neúspěšně rozšířit i možnost čerpání kompenzačního bonusu souběžně s dalšími podporami. Neuspěl ani návrh Jana Hrnčíře (SPD), který chtěl, aby restaurace nemusely až do konce příštího roku u jídla a nápojů účtovat daň z přidané hodnoty.

Možnost vracení nespotřebovaného piva určeného k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně mají pivovary od jara. Před epidemií koronaviru zákon převod piva zpět do daňového skladu neumožňoval. Od příštího roku nebude přesun vyžadovat povolení jako nyní, ale rozhodnutí, což by mělo snížit administrativu. Kontrolu likvidace piva by prováděla celní správa.

V principu nebudou muset pivovary platit daň z piva, které neprodaly, ale vrátilo se jim z jejich distribučních skladů. Buď ho pak můžou kvůli krátké době trvanlivosti vylít, nebo přetvořit do jiného produktu, či ho například poslat na likvidaci do bioplynových stanic, sdělila už dříve ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Pokud by se z piva vytvořil jiný alkoholický nápoj, daň by se nakonec platila.

Dopad na státní rozpočet nelze podle důvodové zprávy přesně vyčíslit. Do konce roku se objem vrácené spotřební daně bude pohybovat v řádu několika milionů korun.

České pivovary očekávají celoroční propady tržeb kvůli pandemii v řádu desítek procent. Největší výrobci čekají pokles mezi 20 a 40 procenty, nejmenší i o více než 50 procent, uvedl již dříve svaz. V současnosti jsou zavřené restaurace a hotely kvůli vládním restrikcím k omezení šíření koronaviru.

Předlohu o prodloužení prověrek za krizí Sněmovna schválila

Žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky zřejmě nebude při krizových stavech hrozit, že nedostanou včas rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Sněmovna dnes schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze vládní novelu, podle níž budou oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem v takových situacích platit dál, a to nejvýše rok.

Poslanci k předloze neuplatnili žádné pozměňovací návrhy a nevedli k ní ani debatu. Novelu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Novela reaguje na zkušenosti z nynější koronavirové krize. Národní bezpečnostní úřad musí čekat nestandardně dlouhou dobu na podklady od jiných institucí včetně zahraničních a od dalších osob potřebných pro rozhodnutí.

Pokud za nynějšího zákonného stavu NBÚ nerozhodne včas, žadatel prověrku ztratí, uvedl na čtvrteční schůzi bezpečnostního výboru ředitel úřadu Jiří Lang. "První případy, které máme, se blíží kolizi," řekl. Potom by podle něho mohly hrozit i soudní spory o náhradu škody. Bezpečnostní prověrku totiž potřebují i někteří podnikatelé. Patří k nim obchodníci se zbrojním materiálem.

Předloha se vztahuje na podání žádosti a na řízení o prodloužení prověrky v době nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Platnost dosavadních osvědčení by se žadatelům prodloužila do doby rozhodnutí NBÚ, nejvýše o jeden rok. Jde podle Langa o dostatečnou dobu. V době krizových stavů se navíc přeruší plynutí zákonné lhůty pro řízení o osvědčení i pro dodání podkladů. Úprava by se měla týkat také lidí, kteří žádost o prodloužení osvědčení podali v poslední době a platnost prověrky jim neskončí do nabytí účinnosti novely.