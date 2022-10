Pivovarský dvůr v Plzni má trojnásobnou cenu za energie, musí zdražovat

Plzeň - Purkmistr - Pivovarský dvůr v Plzni-Černicích, který zahrnuje druhý největší pivovar ve městě, hotel, restauraci a pivní lázně, musí vinou zvýšení cen energií zdražovat produkty i služby. Jeho dodavatelem energií byla Bohemia Energy, po jejím loňském říjnovém krachu komplexu od ledna zdražil plyn i elektřina na trojnásobek. Ceny surovin pro restauraci i výrobu piva a další vstupy rostou dále. "Nemáme žádné zisky," řekla ČTK Martina Köhlerová, ředitelka komplexu s 50 zaměstnanci.

Firma, která je na okraji města mimo dosah teplárny, se navíc obává faktur, které přijdou za topení plynem v zimě. V minulých letech platila v topné sezoně za plyn 120.000 Kč, poslední zimu už 450.000 až 500.000 Kč za měsíc.

"Byli jsme u Bohemia Energy a do toho šoku jsme spadli hned před rokem v říjnu, když jsme šli do poslední instance (režim DPI neboli dodavatel poslední instance), kdy okamžitě na spotovém trhu ceny energií vylétly. V lednu nám přišla faktura na plyn a elektřinu na milion korun měsíčně, do té doby to bylo tak 300.000, maximálně 400.000 korun," uvedla.

Firma se podle ředitelky drží, ale musí zdražovat. "Nemáme vůbec žádné zisky. Je to katastrofa. Samozřejmě musíme zdražovat," uvedla. Firma zdražovala v dubnu - pivo, jídlo, ale i služby jako ubytování a lázně, a v říjnu znovu. "Ale je otázkou, kde je ta hranice koupěschopnosti, kam až zdražit můžeme a kde už to bude likvidační - pro hosty tím, že to nezaplatí, a pro nás, že nepřijdou," uvedla.

Dubnové zdražení bylo u služeb o deset procent, u produktů o 20 procent, v říjnu znovu o deset až 15 procent. "Je to katastrofa, jde to ze všech stran. Všichni vědí, jaká je inflace, ale ty energie, ty nás dostávají. Hrozím se faktur za topení," uvedla ředitelka.

Firma je teď na spotovém trhu s energiemi. "Tím, že jsme spadli do režimu DPI, tak v ten moment začala burza létat tak, že nemělo smysl nějak fixovat. Nikdo by žádnou lepší cenu nezaručil," uvedla. Nyní platí za plyn i elektřinu v průměru trojnásobek proti loňsku. "Tím, že jsme na spotovém trhu, tak to není každý měsíc stejné, což je riziko," řekla.

Pro hospody, které nemají širší portfolio činností a nemohou nabízet doplňkové služby jako Purkmistr, je podle Köhlerové situace na trhu s energiemi likvidační. "A samozřejmě životní náklady rostou všem zaměstnancům a všichni chtějí přidávat, čímž se roztáčí inflační spirála. A je otázkou, kde se to zastaví nebo kdy to bouchne," uvedla.

Restaurace už pociťuje menší zájem o polední menu. "A myslím, že to je i tím, že po covidu si lidé zvykli jíst nebo vařit doma a plno lidí využívá home office, zvláště přes léto.Takže si myslím, že to není jen tím zdražením, ale i faktor doznívajícího covidu, kdy si zvykli nechodit do restaurací na obědy," řekla Köhlerová.

Léto bylo podle ředitelky v návštěvnosti hotelu i lázní o desítky procent horší než loni. "Všichni letos vyrazili do zahraničí, raději i několikrát, rychle, aby utratili peníze, které ztrácí hodnotu, a aby se dostali někam mimo republiku, když se dva roky víceméně nikam nemohlo nebo se báli," uvedla.