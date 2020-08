Pivovarský dům Poupě v centru Brna uvaří první pivo v září

Pracovníci přepravní firmy 24. srpna 2020 vykládají novou varnu před bývalým Domem stavbařů v centru Brna, kde soukromý investor buduje nový pivovar Poupě. Výroba piva se tak do 300 let starých prostor vrací po více než 150 letech.

Pracovníci přepravní firmy 24. srpna 2020 vykládají novou varnu před bývalým Domem stavbařů v centru Brna, kde soukromý investor buduje nový pivovar Poupě. Výroba piva se tak do 300 let starých prostor vrací po více než 150 letech. ČTK/Zehl Igor

Brno - Pivovarský dům Poupě v centru Brna, jehož přestavba končí, bude mít po svém otevření pivnici s 350 místy, společenský sál pro 500 lidí v prvním patře majitelé zachovali. Výroba piva se do 300 let starého domu vrací po 150 letech, dnes v něm dělníci instalovali 750 kilogramů vážící nerezovou varnu. První pivo by měl pivovar uvařit na konci září.

Noví majitelé koupili někdejší Dům stavbařů v dražbě před pěti lety za 26 milionů korun, obdobnou sumu investovali do jeho přestavby a opravy. "Nejsme v pivovarnictví noví, před 20 lety jsme opravili a obnovili pivovar v Dalešicích. Po těch letech jsme si ale v pivovarnictví chtěli vyzkoušet něco nového, konkrétně svrchně kvašené speciály nazývané dnes craft beer," uvedl jednatel pivovarského domu Marek Tichý. Spolu s kolegy vlastní firmu Archatt, která se zabývá rekonstrukcí památek.

V prostorách někdejšího Domu stavbařů sídlil městský pivovar od poloviny 16. století. Proslavilo jej působení sládka Františka Ondřeje Poupěte, který v něm vařil pivo v letech 1798 až 1805. Pivovar zanikl v roce 1862.

V 80. letech minulého století byl bývalý pivovar přestavěn na Dům stavbařů se společenských sálem a v mírných úpravách tak zůstal až do okamžiku, kdy jej odkoupil Marek Tichý se společníky.

"Budova byla v dobrém stavu, jak její konstrukce, tak střecha, ale elektroinstalace a vzduchotechniky byly z 80. let minulého století a od té doby se už několikrát změnily normy, takže je bylo zapotřebí kompletně vyměnit," uvedl Tichý.

Z někdejší pasáže uvnitř domu, která kdysi sloužila jako foyer ke kulturnímu sálu v prvním patře, vzniká pivnice pro 350 lidí, sál pro 500 lidí s galerií v patře zůstal zachovaný, v domě je i malý sál, který využije jógové studio. Ve sklepě nadále funguje hudební klub.

"Čepovat budeme dalešickou jedenáctku s tanků a všechna piva uvařená tady, předpokládáme, že půjde o čtyři druhy piva. V restauraci si budeme bourat vlastní maso, půjde spíš o provoz typu bistro, kdy se jídla neroznáší, ale vyzvedávají u pultu," uvedl Tichý.

Poprvé by se brány pivovarského domu měly otevřít o posledním víkendu v září na Slavnosti piva F.O. Poupěte, stálé otevření plánují majitelé na říjen letošního roku.