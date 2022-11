Pivovarem roku 2022 je podle Sdružení přátel piva Budějovický Budvar

Černá Hora (Blanensko) - Pivovarem roku 2022 je podle Sdružení přátel piva pivovar Budějovický Budvar z Českých Budějovic. Pořadatelé ocenili jeho rostoucí produkci, export i úspěšná nová piva. Titul získal Budvar podruhé, poprvé to bylo v roce 2013. Minipivovarem roku se letos stal Pivovar Volt z Jablonce nad Nisou, sládkem roku se stal Martin Palouš právě z vítězného minipivovaru Volt. Ocenění pořadatelé předali v prostorách Hotelu Sladovna v Černé Hoře na Blanensku v sále, který dřív býval pivovarskou sladovnou sousedního pivovaru Černá Hora.

Anketa Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku se koná od roku 1990 a je nejstarší novodobou soutěží na českém pivním trhu. První část hodnocení je anketní mezi členy sdružení, nejlepší piva pak postoupí do anonymní finální degustace. Sdružení přátel piva má přes 1500 registrovaných členů. Od roku 2003 se začala předávání cen konat pokaždé v jiném pivovaru, Černá Hora je první, kam se předávání cen letos vrátilo, minule se tu konalo v roce 2004. Sdružení vlastní ochranné známky na ocenění Pivovar roku, udělované od roku 2004, MInipivovar roku (od roku 2006) a nově i Létající pivovar roku.

Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich ve svém projevu upozornil na to, že v příštím roce bude chtít vláda pravděpodobně zvyšovat spotřební daň z alkoholu. Ohradil se proti tomu, že pivovarníci za každé zvýšení ceny čelí kritice. "Zatímco když máslo zdraží na dvojnásobek, nikdo to neřeší, ale když pivo podraží o padesát haléřů na půllitru, všichni se do pivovarů pustí, že zbytečně zdražují," uvedl Voldřich. Pivovarníci jsou podle něj nuceni zdražovat, protože mimo jiné zemědělci zvyšují cenu ječmene a rostou i ceny elektřiny.

Předseda Sdružení přátel piva Tomáš Erlich uvedl, že spotřeba piva v Česku klesá nejen v celkovém pohledu, ale snižuje se zejména množství piva vypitého v restauracích. "Je to přibližně každé čtvrté pivo, což je špatné, i když okolní státy jsou na tom ještě hůře. V Rakousku je podíl čepovaných piv jen 12 procent a Polsku dokonce pět procent," doplnil Erlich

Sdružení přátel piva kromě hlavních ocenění předalo i ceny v kategoriích světlé výčepní pivo, kde zabodoval Hektor z řemeslného pivovaru CLOCK, světlý ležák, kde zvítězil Prostě Ležák z pivovaru BadFlash, silné pivo pro piva s více než 13 stupni, kde zabodoval Pimátor 16 Exkluziv z Pivovaru Primátor.

Oceněna byla i tmavá a polotmavá spodně kvašená piva, kde první cenu získal Sv.Norbert Tmavý ležák z Pivovaru Strahov, pšeničná piva, kde zvítězil Primátor Weizen z Pivovaru Primátor, mezi světlými svrchně kvašenými pivy vyhrál Bernard Bohemian Ale z Rodinného pivovaru Bernard, mezi tmavými a polotmavými svrchně kvašenými pivy Torpid Mind, Russian Imperial Stout z Pivovaru BadFlash a nejlepší kyselé pivo podle hodnotitelů vyrábí Rodinný pivovar Zichovec pod názvem Zichovec Sour Passion Fruit 12.

Nejúspěšnějšími pivovary se tak letos staly pivovary Primátor a BadFlash se dvěma zlatými medailemi.