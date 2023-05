Pivovar vysázel v Humpolci malou chmelnici, zatím tam chmel rostl jen v zahradě

Humpolec (Pelhřimovsko) - Rodinný pivovar Bernard má v Humpolci vlastní malou chmelnici. Na pozemku pod železniční tratí u výpadové silnice na Jihlavu dnes žáci tamní České zemědělské akademie nasázeli 144 sazenic. První větší úroda se dá očekávat za dva roky. Pivovar bude z vlastního chmele vařit speciální pivo, k jehož výrobě zatím používá chmel ze zahrady vrchního sládka Josefa Vávry.

Pivovar Bernard loni vystavil 398.000 hektolitrů piva. Chmel vypěstovaný nedaleko Humpolce začal používat při vaření sezonní edice piva před čtyřmi lety, loni to bylo 170 hektolitrů. "Chmel roste u mě na zahradě, musím ho sklízet. Tak jsem si řekl, že je potřeba, abychom i na našem pivovarském pozemku měli malou chmelničku," žertoval Vávra při dnešním osazování chmelnice. Na chmelnici poroste šest odrůd. První chmel se urodí už letos, ale bude to podle Vávry hodně slabá sklizeň. "Příští rok bude lepší a až ten další, to znamená za dva roky, by měla být normální," uvedl.

S vytvořením chmelnice pomohli odborníci z Chmelařského institutu Žatec, od něhož pivovar Bernard chmel nakupuje. Jaké budou v Humpolci výnosy chmele, je i pro ně velká neznámá. Chmelnice je v nadmořské výšce 575 metrů, zatímco u Žatce se chmel pěstuje v polohách okolo 230 metrů nad mořem.

"Z biologického hlediska to samozřejmě špatně není, chmel je taková plodina, která roste skoro po celé České republice, ale v planém stavu. Tak uvidíme, necháme se překvapit," řekl Jaroslav Pokorný z chmelařského institutu. Pokud ví, od Humpolce je nejbližší chmelnice v jihočeském Táboře.

Humpolecká chmelnice je dlouhá 36 metrů, na šířku měří osm metrů. Nad ní je osm metrů vysoká konstrukce tvořená sloupy a dráty. Ke každé rostlince shora povedou dva vodicí dráty. Při pěstování bude potřeba dost ruční práce. Ručně se bude v Humpolci chmel také sklízet, zatímco velcí pěstitelé chmele mají česačky a sušárny.

V Česku se loni podle Českého statistického úřadu sklízel chmel ze 4943 hektarů polí. Pěstuje se ve třech oblastech. Největší je Žatecká chmelařská oblast, další chmelařské oblasti jsou Úštěcká a Tršická.

Humpoleckému Rodinnému pivovaru Bernard patří od roku 2000 sladovna v Rajhradě u Brna, má také vlastní kvasnice a zdroje vody.