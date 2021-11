Pivovar Samson zdražil sudové pivo o korunu, o cenách lahvového jedná

Pivo z produkce českobudějovického pivovaru Samson na snímku z 26. července. Pivovar investoval za poslední tři roky do technologií 380 milionů korun. Jeho tržby v roce 2016 dosáhly 87,6 milionu Kč, výstav činil 82.800 hektolitrů.

České Budějovice - Pivovar Samson v Českých Budějovicích, který patří do belgicko-brazilské společnosti AB InBev (ABI), zdražil od 1. listopadu půllitr sudového piva o korunu. O zdražení lahvového vyjednává s řetězci. Pivovar tak reaguje na rostoucí ceny vstupů, řekl na dotaz ČTK ředitel pivovaru Daniel Dřevikovský. Některé restaurace zdražily točený Samson o tři koruny na 30 Kč, zjistila ČTK.

Náklady Samsonu stouply meziročně od pěti po několik desítek procent, podle druhu komodity. Zdražením reaguje Samson na to, že vzrostly ceny prakticky všech nákladových položek. "O několik desítek procent narostla cena elektřiny, skokově narostly ceny přepravy, zdražily základní suroviny včetně kvalitního českého sladu. Bezprecedentně rostou ceny obalových materiálů," uvedl ředitel.

Rostou i náklady na údržbu technologií. Na trhu podle ředitele navíc chybí dostatek materiálu pro výrobu palet či nerezových zařízení. "Inflace pak tlačí na nárůst ceny práce," doplnil Dřevikovský.

Na podzim zvedly ceny i jiné pivovary. Plzeňský Prazdroj zdražil od října pivo v průměru o tři procenta. Dotklo se to většiny produktů, v průměru šlo o 46 haléřů na půllitr. Poprvé po třech letech se to týkalo také čepovaných piv. Pivovary Staropramen, které jsou druhým největším producentem piva v ČR, zdražovaly vybraná sudová a tanková piva v průměru o 2,9 procenta. Budějovický Budvar letos postupně zdražuje exportním zákazníkům. Zdražit bude muset i v ČR, zatím řeší, o kolik to bude, řekl ČTK v říjnu ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Samson měl loni výstav přes 91.000 hektolitrů. V roce 2019 měl pivovar s 80 zaměstnanci tržby 98,7 milionu Kč a skončil ve ztrátě po zdanění 72,1 milionu. Ke konci roku 2019 dosáhla ztráta za všechna minulá období 357,4 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Loňské výsledky zatím nezveřejnil. Letos plánoval Samson tržby 101,9 milionu a ztrátu 71,1 milionu.

AB InBev koupila pivovar v roce 2014 od společnosti Taurus One Limited se sídlem na Kypru. ABI dosud do Samsonu investovala téměř půl miliardy korun. Samson vyváží téměř do 20 zemí, asi polovinu produkce. Skupina AB InBev vyrábí piva Budweiser, Stella Artois, Corona, Foster's, Leffe či Löwenbräu. Na globální produkci piva se podílí téměř čtvrtinou.