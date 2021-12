Pivovar Harry v centru Brna nabídne deset druhů piv z obřího výčepu

Brno - Pivovar Harry, který se dnes otevřel pro veřejnost v budově bývalé pošty v centru Brna, nabídne svým návštěvníkům až deset druhů vlastních piv a výčep, který je podle majitelů největší v Česku. Výčep se kromě výšky 4,2 metrů může pochlubit i tím, že pivo do něj z výroby urazí pouhých pět metrů, řekli dnes zakladatelé pivovaru novinářům. Vybudování pivovaru stálo 25 milionů korun.

Fotogalerie

"Výčep má deset pivních kohoutů a pivo do něj absolvuje asi nejkratší možnou cestu. I když tady projekt představujeme my, jde o projekt komunitní, zapojilo se do něj 20 investorů z Prahy, Brna i celé jižní Moravy," uvedl předseda představenstva pivovaru Petr Syřiště.

Výčep se nachází v místech, kam si lidé v Poštovské ulici ještě před několika lety chodili pro balíky na poštu. Vnitřní prostor by od léta měla doplnit letní zahrádka ve dvoře budovy s 300 místy.

"I gastroprovoz bude zasvěcen pivu. U výčepu si neobjednáte víno nebo koktejl. Tomu bude odpovídat i gastronomie. Nepředpokládáme, že k nám budou lidé chodit na romantické večeře, očekáváme, že k nám budou chodit za dobrým pivem," dodal Miroslav Harašta, člen představenstva Pivovaru Harry a.s.

Pivní styl pivovaru Harry dostala na starost sládková Tamara Dolníčková, která vytvořila receptury pro vlajková piva. "Máme tady ideální polohu, jsme obklopeni plzeňskými pivnicemi i bary s řemeslnými pivy, my ale chceme, aby k nám chodili všichni tihle lidé. Takže budeme nabízet jak kvalitní ležák, tak craftová piva," uvedla. Její vlastní pivo dozraje v tancích až v novém roce, originální ležák Born pro otevření pivovaru tak připravila v Jarošovském pivovaru, který patří do stejné skupiny jako nově otevřený Harry.

Pivovar plánuje výstav 1500 hektolitrů, maximální produkce je 2000 hektolitrů. Místní produkce bude postupně k dostání kromě čepu i v lahvích i plechovkách a v e-shopu.

"Poprvé se tady koplo do země letos v lednu, takže samotná výstavba trvala méně než rok. Hodně jsme uvažovali o tom, zda v covidové době vůbec otevírat, ale pak jsme si řekli, že potřebujeme něco pozitivního. A taky tady platíme nájem, takže potřebujeme něco vydělávat," doplnil Harašta.

Skupina Gourmet Invest, která pivovar založila, už provozuje pivovary ve Znojmě a Jarošově.