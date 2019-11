Pivovar Bernard plánuje rozšíření, lidé z okolí s tím nesouhlasí

Humpolec - Humpolecké zastupitelstvo dnes neschválilo žádost pivovaru Bernard o změnu územního plánu ve zkráceném procesu. Pivovar chtěl z pozemků pro bydlení udělat pozemky, na které by se mohl rozšířit. Proti změně byly i čtyři desítky lidí z okolí. Zastupitelé doporučili pivovaru v případě nové žádosti zohlednit mimo jiné studie Horního a Dolního náměstí či lokality Zichpil. Pivovar chce se záměrem svého rozšíření seznámit veřejnost na setkání 26. listopadu.

Pivovar je v centru města na asi hektarovém pozemku, který rozšíření neumožňuje, řekl předseda představenstva firmy Stanislav Bernard. Koupil nebo hodlá koupit pozemky a rodinné domy v jeho sousedství kvůli rozšíření systému ležáckých a kvasných tanků. Kvůli tomu potřebuje změnu územního plánu. "Jsme připraveni zagarantovat, že toto je jediné a poslední plošné rozšíření výrobních prostor pivovaru," řekl Bernard.

Lidé z okolí pivovaru ale s rozšířením výrobních prostor nesouhlasí. "Nechceme, aby se rozšiřovala průmyslová zóna na úkor zóny bydlení v centru města," uvedl Martin Kaman, který obeslal radnici protestním dopisem, kde nesouhlas vyjádřilo 43 lidí. Rozšíření výroby by podle něj znamenalo i růst kamionové dopravy, což je v centru města nežádoucí. "Nám by vyhovovalo, kdyby se pivovar přestěhoval jinam. Pozemky za městem už (pivovar) koupil," řekl Kaman.

Podle Bernarda investoval pivovar do pozemků za městem asi 50 milionů korun a záměr stavět na nich by znamenal investovat stamiliony korun. "Chceme do toho jít v momentě, kdy budeme silní, když budeme vědět, že když to uděláme, neohrozíme tím firmu," řekl Bernard.

Kvůli žádosti pivovaru dnes před zastupitelstvem ještě mimořádně zasedla městská rada. Ztotožnila se se závěry komise pro architekturu a urbanismus, která změnu územního plánu podle předložené žádosti nedoporučila.

Rodinný pivovar Bernard je největším pivovarem na Vysočině. Za rok 2018 byl výstav 382.000 hektolitrů piva, letos od ledna do konce září 308.340 hektolitrů. Zaměstnává přes 200 lidí.