Pivot Peterka bude po odchodu z Nymburka hrát za Braunschweig

Braunschweig (Německo) - Basketbalový reprezentant Martin Peterka bude po odchodu z Nymburka hrát za Braunschweig. S německým klubem podepsal pětadvacetiletý pivot či křídelní hráč roční smlouvu a čeká ho první zahraniční angažmá v kariéře.

Peterku získali Lvi jako náhradu za Američana Scotta Eathertona, který klub opustil coby lídr statistik základní části uplynulé sezony s průměry 17,7 bodu a 8,2 doskoku na zápas. "Ztrátu hráče kvalit Scotta Eathertona nelze snadno kompenzovat. Z příchodu Martina Peterky máme velkou radost, protože s ním přicházejí zkušenosti z Ligy mistrů a reprezentace," uvedl na klubovém webu šéftrenér Braunschweigu Pete Strobl.

Peterka odehrál v Nymburce pět sezon, v té poslední dosáhl průměrů 9,3 bodu a 6,3 doskoku na zápas a po jejím předčasném ukončení kvůli pandemii koronaviru nepodepsal nabízenou smlouvu. Během kariéry prošel mládežnickými reprezentacemi, v současnosti je pevnou součástí národního týmu a nechyběl na loňském mistrovství světa v Číně, kde přispěl k historickému šestému místu. Proti Srbsku se například blýskl 14 body. Aktuálně absolvuje s výběrem trenéra Ronena Ginzburga přípravu v Nymburce.

"Bylo to jednoduché rozhodnutí, protože jsem jednal s managementem a trenérem Petem Stroblem a sdílím jejich basketbalovou filozofii. Bundesliga pro mě znamená novou a velkou výzvu. Bude to můj první rok mimo vlast," uvedl na webu Braunschweigu Peterka. "S Nymburkem jsem navíc hrál proti Bamberku (v Lize mistrů), takže vím, že v Německu jsou velmi dobré týmy. Vždyť dva (Alba Berlín a Bayern Mnichov) hrají Evropskou ligu. O to víc se těším na sezonu a na to, že s fanoušky oslavíme mnoho vítězství," dodal.