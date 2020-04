Pivní festival Oktoberfest se letos kvůli koronaviru neuskuteční

Berlín - Největší pivní festival světa - Oktoberfest - se letos kvůli koronaviru neuskuteční. Na tiskové konferenci v Mnichově to dnes oznámili bavorský premiér Markus Söder a mnichovský primátor Dieter Reiter. Už 187. ročník Oktoberfestu, který pravidelně navštěvuje kolem šesti milionů lidí, měl začít 19. září. Slavnost byla zrušena poprvé od poválečných let.

"Za normálních okolností bychom měli velký zájem na tom, aby se tento festival uskutečnil, ale žijeme v jiné době. A žít s koronou znamená žít opatrně," řekl Söder, který je obecně zastáncem přísných opatření proti nákaze. "Shodli jsme se, že riziko je prostě příliš vysoké," poznamenal s tím, že na Oktoberfestu není možné zajistit dodržování dostatečného odstupu mezi návštěvníky nebo nošení roušek.

"Proto jsme se společně rozhodli, že se Oktoberfest letos neuskuteční," uvedl bavorský ministerský předseda, podle něhož je mnichovská slavnost tou nejdůležitější a nejkrásnější na světě. "Bolí nás to, je to neuvěřitelná škoda," dodal.

Primátor Reiter připomněl, že Oktoberfest každoročně navštíví kolem dvou milionů zahraničních hostů, a není tak možné zajistit, že festival nerozpoutá další vlnu epidemie. Reiter doufá, že se příští rok vše podaří dohnat. Organizátoři rozhodnutí přijali s lítostí, ale i s pochopením. "Zdraví našich hostů nám leží obzvláště na srdci a má nejvyšší prioritu," sdělili.

Zrušení pivní slavnosti bude nejen velkým zásahem do bavorských tradic, ale také do zdejšího hospodářského života. Odhaduje se totiž, že festival, na němž se pravidelně vypije přes sedm milionů litrů piva, bavorské ekonomice každoročně přináší kolem 1,2 miliardy eur (32,6 miliardy korun). "Všichni to bolestivě pocítí v peněžence," míní Reiter.

Počátek pivních slavností, které se postupně proměnily v obří komerční podnik, spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.

Už v minulosti byl Oktoberfest několikrát zrušen kvůli epidemii, naposledy ale v roce 1873, kdy se tak stalo kvůli choleře. Jeho brány zůstaly uzavřené i během obou světových válek. V letech 1946 až 1948 se konal v malém jako "podzimní slavnost", od roku 1949 pak nepřetržitě jako Oktoberfest.