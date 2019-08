Pivarník doufá, že české pohárové fiasko bude jen výjimkou

Praha - Fotbalový trenér Roman Pivarník doufá, že vyřazení Plzně, Sparty, Mladé Boleslavi i Jablonce v kvalifikaci Evropské ligy bude jen výjimkou, protože v minulých letech české celky do základních skupin pohárů pravidelně postupovaly. Podle bývalého kouče Plzně či Bohemians 1905 není hlavní příčinou kolapsu v EL krátká letní přestávka po premiérové nadstavbě v domácí soutěži.

"Doufám, že jde o výjimku, protože se českým týmům pravidelně dařilo hrát skupinové fáze Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Vycházím z toho, že tři mužstva loni hrála skupiny, i když Plzeň měla štěstí a šla přímo do Champions League. Předtím také byla ve skupinách dvě tři mužstva. Takže nějaké delší období hraje pro nás," řekl Pivarník v rozhovoru s ČTK.

Podle něj za brzké vyřazení českých týmů primárně nemohla únava hráčů z dlouhé ligové sezony s nadstavbou. "Určitě to nějaký vliv mělo, ale kondiční deficit může být v půlce nebo koncem podzimu. Trošičku je problém národní mužstvo, kde ještě někteří dokončovali sezonu, ale těchto hráčů se to až tolik netýká. Letní pauza samozřejmě byla kratší, ale viděli jsme, že například Plzeň dohrávala zápas s Antverpami v obrovském tempu, 120 minut v enormním nasazení, hráli nahoru dolů, beci útočili a dokázali to vydržet. Takže myslím, že v tom to není," uvedl rodák z Košic.

Jablonec v Evropské lize už ve 2. předkole nečekaně vypadl s Pjunikem Jerevan. Ve 3. předkole skončily Plzeň, Sparta a Mladá Boleslav, které nezvládly čtvrteční odvety s Antverpami, Trabzonsporem a bukurešťským FCSB. V pohárech zůstal jediný český zástupce Slavia, kterou čeká play off Ligy mistrů s Kluží, a v případě vyřazení mají Pražané jistou skupinu EL. Český fotbal měl jediného zástupce v pohárech naposledy v ročníku 2014/15, kdy hrála Sparta Evropskou ligu.

"Je to obrovská škoda u každého mužstva. V Plzni se to mění, přišli tam hráči, kteří znají jen českou soutěž, což je něco jiného. Právě zápasy v evropských pohárech vás posouvají dál. V Jablonci díky loňské účasti v Evropské lize dokázali někteří hráči vyskočit a teď jsou pryč. Body do koeficientu se nebudou sbírat a v žebříčku se bude padat. To v dalších letech zkomplikuje předkola, budeme dole a nenasazení," řekl Pivarník. Věří teď Slavii, že vyřadí Kluž a zahraje si skupinu Ligy mistrů.

Podle jeho názoru Viktorii, Spartě ani Boleslavi k postupu do 4. předkola nechybělo moc. "Plzeň ukazovala to, co v minulosti. Pokud přijde víc horších zápasů, dokážou se zkonsolidovat a postavit ty nejlepší hráče, kteří zapnou a odvedou vynikající výkon. V zápase s Antverpami ale doplatili na neproměňování šancí a bohužel v nastavení dostali gól na 1:2. Škoda, že Boleslav nevyužila toho, že Rumuni na tom zrovna nebyli dobře výsledkově, ani co se týče klima v klubu," konstatoval Pivarník.

"Sparta si to prohrála sama, protože to měla doma s Trabzonsporem fantasticky rozběhnuté. V pohárech je to zajímavější, že gól na soupeřově hřišti dvojzápas celkově mění. Sparta vedla 2:0, tak si ten výsledek měla pohlídat. I venku se vám hraje líp, když tam jedete s výsledkem 2:0 nebo 2:1," přidal kouč.

Nemyslí si, že v Plzni a na Spartě sáhnou k odvolání trenérů. "Pavel Vrba má ve Viktorii výjimečnou pozici, kterou si dlouhodobě vybojoval. Vyřazení samozřejmě nějaký vliv mít bude. Pro Plzeň bude důležité, jak dokážou bodovat v lize. Ta Vrbova pozice může být a je výjimečná, ale také není nekonečná. Musí pravidelně vyhrávat a při tom hrát i slušný fotbal," upozornil Pivarník.

"Myslím, že i Sparta zatím podrží trenéra Jílka, ale platí tam to samé jako pro Plzeň. Základní cíl není splněný, mají teď druhý nejhorší vstup do soutěže. Když po pěti kolech ztrácíte šest bodů, je to enormní. Sparta se potřebuje rychle nastartovat. Musíte vyhrávat doma i venku. Nemůže být pravidlo, že jen občas venku vyhrajete," prohlásil dvaapadesátiletý trenér.