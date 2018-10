Pittsburgh - Asi 2500 lidí se v neděli v Pittsburghu zúčastnilo bohoslužby věnované 11 židovským obětem sobotní střelby v místní synagoze. Masovou vraždu označil starosta za "nejtemnější hodinu" města, zatímco při modlitbách zazněla výzva k "porážce nenávisti láskou", napsala dnes agentura Reuters.

Několik řečníků, obracejících se k davu v přeplněné univerzitní hale v Pittsburghu, hovořilo o začlenění a jednotě jako protikladu k široce vnímanému rozmachu toxických politických výpadů, které se obecně považují za viníky ovzduší vedoucího k násilí. Hala o kapacitě 2300 míst byla zcela zaplněná, další stovky lidí zůstaly venku.

"To, co se stalo včera, nás nezlomí a nezničí. Budeme se nadále rozvíjet, zpívat, modlit se a společně se učit a pokračovat ve svém historickém dědictví ve městě s nejpřátelštějšími lidmi, co znám," řekl rabín Jonathan Perlman.

Tři členové jeho obce byli zabiti, když muž vyzbrojený útočnou puškou a třemi pistolemi v sobotu zaútočil na chrám v židovské čtvrti a se zvoláním "všichni Židé musí zemřít" spustil palbu na věřící. Kromě 11 zabitých, většinou starších lidí, zranění utrpělo šest lidí včetně čtyř policistům, než byl podezřelý zatčen. Dva zranění zůstávají v kritickém stavu.

Židovská nevládní organizace Liga proti hanobení (ADL) oznámila, že sobotní střelba byla zřejmě nejhorším útokem na židovskou komunitu v dějinách USA.

Zadržený střelec, šestačtyřicetiletý Robert Bowerst, který se na sociálních sítích netajil antisemitismem, byl obviněn ve 29 bodech federálních zákonů. Mohl by být odsouzen k trestu smrti. Před soudce má být předveden dnes odpoledne. Zatím se podle stanice BBC zotavuje ze střelných zranění v nemocnici.

Ti, kdo útok přežili, podle BBC vzpomínali, jak utíkali a skrývali se, aby se vyhnuli útočníkovi pohybujícímu se po synagoze. Jeden z vůdců obce uvedl, že životy pomohl zachránit výcvik pro podobné situace. Rabín Jonathan Perlman, který "neztuhl jako ostatní", jak uvedl spolupředseda obce Stephen Cohen, ukryl dva lidi do komory. Ale jeden z nich, osmaosmadesátiletý Melvin Wax, později otevřel dveře a byl zastřelen. Joseph Charny (90) řekl listu The Washington Post, že viděl muže ve dveřích a že zaslechl výstřely. "Podíval jsem se nahoru a bylo tam plno mrtvol," řekl a dodal, že se spolu s dalšími dvěma lidmi schoval v skladišti, dokud nebylo bezpečné vyjít.

"Toto je nejtemnější hodina v historii našeho města," prohlásil starosta Bill Peduto během nedělní piety. "Ale chci říci ještě něco o Pittsburghu: Jsme odolní. Budeme pracovat společně jako jeden tým. Porazíme nenávist láskou. Budeme městem soucitu a budeme přívětiví ke všem lidem," řekl.