Pittsburgh vyhrál v NHL v Coloradu, McDavid dal šedesátý gól sezony

New York - Hokejisté Pittsburghu zvítězili v NHL i bez zraněného Jana Rutty na ledě Colorada 5:2 a posunuli se ve Východní konferenci na poslední postupové místo do play off. První hvězdou zápasu byl vyhlášen Jeff Carter, který dal dvě branky včetně rozdílové. Ve zbývajícím utkání středečního programu zdolal Edmonton doma Arizonu 4:3 v prodloužení. Zápas rozhodl druhou trefou v utkání Connor McDavid, jenž má na kontě už 60 branek.

Skóre otevřel ve 22. minutě po individuální akci Sidney Crosby a stal se prvním hráčem v historii NHL, který nasázel v sezoně třicet branek v 18 i 35 letech. O chvíli později zvýšil Jake Guentzel z dorážky v přesilové hře pět na tři. Hlavním strůjcem výhry Pittsburghu byl ale Carter, jenž svými góly upravil skóre na 3:1 a 4:2. Za Colorado snižovali J.T. Compher a Devon Toews. Při risku bez brankáře pojistil Bryan Rust vítězství Penguins, kteří chyběli v play off naposledy v roce 2006.

Pittsburgh zabral po čtyřech porážkách a vystřídal v postupové osmičce Floridu, která na něj ztrácí bod. Oběma klubům zbývá odehrát do konce základní části jedenáct zápasů. Desátému Washingtonu s lídrem Alexandrem Ovečkinem se play off vzdaluje, už má na Penguins manko šesti bodů.

Rutta vynechal kvůli zdravotním problémům v dolní části těla třetí zápas v řadě. Na druhé straně scházel Pavel Francouz, který chytal poslední utkání sezony shodou okolností právě proti Pittsburghu 8. února.

McDavid vstřelil první gól zápasu, ale Arizona otočila trefami Janise Mosera a Claytona Kellera, který později dostal tým ještě i do vedení 3:2. Na góly Kellera pokaždé odpověděl Ryan Nugent-Hopkins, když vyrovnal na 2:2 a v 53. minutě na 3:3.

Edmontonu zařídil výhru McDavid, který dal šedesát gólů poprvé v kariéře a v tabulce střelců vede před druhým Davidem Pastrňákem z Bostonu o dvanáct branek. Karel Vejmelka, který chytal o den dříve ve Winnipegu, plnil roli náhradního gólmana Coyotes.

Výsledky NHL

Colorado - Pittsburgh 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Branky: 32. Compher, 51. D. Toews - 35. a 53. Carter, 22. Crosby, 25. Guentzel, 60. Rust. Střely na branku: 30:45. Diváci: 18.130. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Guentzel (oba Pittsburgh), 3. Compher (Colorado).

Edmonton - Arizona 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 6. a 62. McDavid, 40. a 53. Nugent-Hopkins - 24. a 49. Keller, 16. Moser. Střely na branku: 31:17. Diváci: 18.225. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Keller (Arizona).