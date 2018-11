New York - Hokejisté Pitsburghu si připsali ve středečním utkání NHL pátou porážku v řadě, když ve Washingtonu podlehli gólem z předposlední minuty 1:2. Zápas nedohrál Jevgenij Malkin za nevybíravý faul ramenem do hlavy T.J. Oshieho, který po návratu z ošetřovny rozhodl v čase 58:46.

Oshie opustil hrací plochu i v první třetině, kdy ho trefil hokejkou do tváře Olli Määttä. Zásah holí spravily dva stehy. "Můj obličej je trochu znetvořený, ale cítím se dobře," podotkl Oshie, který podruhé odstoupil z utkání po střetu s Malkinem. Ruský útočník zavezl puk do útočného pásma, přihrál ho na levou stranu a bezprostředně poté zasáhl Oshieho.

"Právě odehrál puk, asi si myslel, že se ho chystám trefit, tak vystrčil rameno. To dělám celou dobu taky. Nemyslím si, že by měl dostat od disciplinárky další trest," komentoval Oshie Malkinův zákrok. Rozhodčí poslali ofenzivní eso Pittsburghu do kabiny, udělili mu trest pět minut plus do konce zápasu, zatímco Oshie putoval na vyšetření. "Prošel jsem testy na otřes mozku, vrátil se a vyhrál zápas. Krásný pocit," dodal.

Druhou velkou hvězdou Washingtonu byl brankář Braden Holtby, který zneškodnil 41 ze 42 střel. Inkasoval pouze v úvodní třetině z hole Sidneyho Crosbyho. Obhájce Stanleyova poháru vyrovnal trefou Alexandra Ovečkina, který skóroval podvanácté v sezoně a dotáhl se v tabulce střelců NHL na vedoucího Davida Pastrňáka.

"Měli jsme několik dobrých šancí. Trefili jsme tyčky, puk několikrát ležel okolo brány, ale nedokázali jsme ho do ní dotlačit. Podržel je také Holtby," řekl Crosby. Pittsburgh v zápase přestřílel soupeře 42:22. "Byli jsme lepší ve všech oblastech, hráli jsme s větším nasazením, vyhrávali jsme osobní souboje. Dřeli jsme. Posílali jsme puk na branku, chodili jsme do míst, kde to bolí. Zasloužili jsme si lepší výsledek," doplnil kouč Pittsburgh Mike Sullivan.

V dresu vítězů hrál podruhé za sebou ve čtvrté formaci Jakub Vrána, jehož místo v elitní řadě opět zaujal po boku Ovečkina Dmitrij Jaškin. V obraně Washingtonu nastupoval Michal Kempný. Na druhé straně bojoval Dominik Simon. Nikdo z nich nebodoval.

Nashville si upevnil vedení v NHL výhrou 4:1 v Coloradu. Hlavní hvězdou byl autor hattricku Colton Sissons. Kanadský útočník měl před utkáním na kontě jediný vstřelený gól. Predators nenašli ani v sedmém utkání venku přemožitele, ale měli i štěstí. Dva góly Colorada byly za stavu 0:2 a 1:3 odvolány. Rozbor u videa prokázal, že brankám vždy předcházel ofsajd.

Michael Frolík, který v minulých dvou zápasech vstřelil vítězný gól Calgary, se ve středu neprosadil a kanadský klub prohrál v Anaheimu 2:3. Flames v zápase smazali dvoubrankové manko, které nabrali už po dvanácti minutách hry. Zápas rozhodl Ryan Getzlaf, který skóroval jen 27 sekund po vyrovnávací brance hostů. Frolíkův spoluhráč David Rittich do hry nezasáhl, přednost dostal brankář Mike Smith.

NHL:

Washington - Pittsburgh 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 28. Ovečkin, 59. Oshie - 13. Crosby. Střely na branku: 22:42. Diváci: Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Oshie, 3. Carlsson (všichni Washington).

Colorado - Nashville 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 28. Calvert - 14., 18. a 40. Sissons, 58. Hartman. Střely na branku: 25:34. Diváci: 16.923. Hvězdy zápasu: 1. Sissons, 2. Bonino (oba Nashville), 3. Calvert (Colorado).

Anaheim - Calgary 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky: 9. Silfverberg, 12. Henrique, 47. Getzlaf - 18. M. Tkachuk, 47. Jankowski. Střely na branku: 24:39. Diváci: 16.461. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Manson, 3. Rakell (všichni Anaheim).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 15 11 1 3 55:40 23 2. Toronto 15 10 0 5 51:40 20 3. Boston 14 8 2 4 39:31 18 4. Montreal 15 8 2 5 48:45 18 5. Buffalo 15 7 2 6 43:44 16 6. Ottawa 15 6 3 6 52:62 15 7. Detroit 15 5 2 8 40:55 12 8. Florida 11 3 3 5 34:41 9

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 14 8 2 4 45:34 18 2. Washington 14 7 3 4 52:50 17 3. Columbus 15 8 1 6 50:52 17 4. Pittsburgh 14 6 3 5 47:47 15 5. Philadelphia 15 7 1 7 48:56 15 6. NY Rangers 15 7 1 7 43:47 15 7. Carolina 15 6 2 7 40:45 14 8. New Jersey 13 6 1 6 42:43 13

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 15 12 0 3 51:31 24 2. Minnesota 14 8 2 4 43:40 18 3. Winnipeg 14 8 1 5 41:38 17 4. Dallas 15 8 1 6 42:40 17 5. Colorado 15 7 3 5 53:44 17 6. Chicago 15 6 3 6 46:56 15 7. St. Louis 13 5 3 5 46:48 13

Pacifická divize:

1. San Jose 15 8 3 4 50:46 19 2. Calgary 16 9 1 6 54:53 19 3. Vancouver 16 9 1 6 49:53 19 4. Edmonton 15 8 1 6 44:46 17 5. Anaheim 17 7 3 7 41:48 17 6. Arizona 13 7 0 6 37:29 14 7. Vegas 15 6 1 8 34:42 13 8. Los Angeles 14 5 1 8 32:46 11