Pittsburgh potvrdil výbornou formu a vyhrál v NHL podeváté v řadě

New York - Hokejisté Pittsburghu s Dominikem Simonem v sestavě otočili v NHL na svém ledě zápas se St. Louis z 1:3 na konečných 5:3 a zvítězili podeváté v řadě. V dalším středečním utkání zdolalo Toronto doma Edmonton 4:2. V dresu vítězů opět plnil roli náhradního gólmana Petr Mrázek, který chytal naposledy 12. prosince. Jeho spoluhráč David Kämpf nebodoval a další útočník Ondřej Kaše kvůli menšímu zranění nenastoupil.

Góly začaly v Pittsburghu padat až v prostřední části a St. Louis se dostalo do trháku 2:0 a 3:1. O jeho branky se postarali Brayden Schenn, Jordan Kyrou a Colton Parayko. Za domácí ve druhé třetině dvakrát snížil Bryan Rust. Blues drželi těsný náskok 3:2 až do 53. minuty, po které najednou prohrávali. Z dorážky vyrovnal Sidney Crosby a o dvanáct sekund později využil přesilovou hru Evan Rodrigues. Výhru v závěru zpečetil Brock McGinn.

St. Louis si u trefy Crosbyho vzalo trenérskou výzvu, ale branka platila. "Gólman už držel puk v brankovišti. Crosby mu tam projel, vyrazil mu kotouč z ruky a dal gól. I brusle měl v brankovišti. Podle mě to bylo nedovolené bránění," řekl trenér hostů Craig Berube.

Místo odvolání gólu následoval kvůli neúspěšné výzvě trest za zdržování hry, čehož Pittsburgh rychle využil. "Hráči si zaslouží uznání za odolnost, trpělivost. Neustále vyvíjeli tlak, dřeli a byli odměněni," uvedl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. Jeho svěřenci vybojovali 29 bodů z 34 možných v posledních 17 zápasech a posunuli se na sedmé místo ve Východní konferenci.

Toronto vedlo od páté minuty dorážkou Johna Tavarese. Edmonton otočil skóre dvěma góly během 72 sekund, když se trefili zblízka Brendan Perlini a Leon Draisaitl. Ještě v úvodní třetině vyrovnal T.J. Brodie střelou od modré čáry. Na další gól se čekalo až do 52. minuty, v níž využil přesilovou hru trefou z mezikruží Ilja Michejev. Pojistku přidal při hře bez gólmana Alexander Kerfoot.

Oilers, kteří hráli bez svého lídra Connora McDavida, prohráli popáté za sebou a pojedenácté z posledních 13 utkání. Po dobrém vstupu do sezony klesají tabulkou a aktuálně drží v Západní konferenci poslední postupovou příčku do play off.

"Bojovali jsme a klidně jsme mohli dnes vyhrát, ale zůstali jsme bez bodu," řekl Draisaitl ke špatnému období. "Musíme najít způsob, jak to otočit. Sráží nás, že jsou naši klíčoví hráči mimo hru, ale nechceme se vymlouvat. Musíme si poradit. Nevzdáváme se a doufáme, že jsou před námi lepší zítřky. Ale teď je to frustrující. Nikdo nechce prohrávat. Nikdo ale nikoho neobviňuje," dodal.

Výsledky NHL:

Toronto - Edmonton 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) Branky: 5. Tavares, 20. Brodie, 52. Michejev, 60. Kerfoot - 10. Perlini, 12. Draisaitl. Střely na branku: 33:30. Diváci: 18.819. Hvězdy zápasu: 1. Michejev, 2. W. Nylander (oba Toronto), 3. Draisaitl (Edmonton). Pittsburgh - St. Louis 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) Branky: 34. a 36. Rust, 53. Crosby, 53. Rodrigues, 59. B. McGinn - 21. B. Schenn, 29. Kyrou, 34. Parayko. Střely na branku: 41:29. Diváci: 17.921. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rodrigues, 3. Rust (všichni Pittsburgh). Tabulky NHL Východní konference: Atlantická divize: 1. Tampa Bay 35 22 5 8 116:103 49 2. Florida 33 22 4 7 128:97 48 3. Toronto 32 22 2 8 108:78 46 4. Boston 29 17 2 10 85:76 36 5. Detroit 34 16 3 15 96:114 35 6. Buffalo 33 10 6 17 89:116 26 7. Ottawa 29 9 2 18 79:107 20 8. Montreal 34 7 4 23 73:123 18 Metropolitní divize: 1. NY Rangers 34 22 4 8 101:85 48 2. Washington 34 20 8 6 119:89 48 3. Carolina 31 23 1 7 106:66 47 4. Pittsburgh 32 19 5 8 104:84 43 5. Philadelphia 33 13 6 14 86:110 32 6. Columbus 31 15 1 15 101:112 31 7. New Jersey 34 13 5 16 99:121 31 8. NY Islanders 28 10 6 12 64:80 26 Západní konference: Centrální divize: 1. Nashville 34 21 2 11 104:91 44 2. St. Louis 34 19 5 10 119:96 43 3. Colorado 29 19 2 8 123:96 40 4. Minnesota 31 19 2 10 116:98 40 5. Winnipeg 32 16 5 11 98:92 37 6. Dallas 29 15 2 12 82:85 32 7. Chicago 33 11 5 17 77:112 27 8. Arizona 31 6 3 22 64:120 15 Pacifická divize: 1. Vegas 36 22 1 13 129:110 45 2. Anaheim 36 18 7 11 111:99 43 3. Calgary 31 17 6 8 100:73 40 4. Edmonton 34 18 2 14 113:111 38 5. Los Angeles 33 16 5 12 91:89 37 6. San Jose 34 17 1 16 96:108 35 7. Vancouver 34 16 3 15 89:95 35 8. Seattle 33 10 4 19 92:122 24