Písničkářka Tereza Balonová nabízí na autorském albu Půlnoc osobní písničky

Praha - Písničkářka Tereza Balonová, která sbírala poslední tři roky zkušenosti na pódiích po boku slavnějších kolegů, vydává debutové album Půlnoc. Jedenadvacetiletá hudebnice je autorkou hudby i textů všech skladeb na desce. "Myslím, že na mé desce jsou velmi osobní písničky, které nejsou pouze o mně, ale o lidech z mého okolí a spousta posluchačů se v nich může najít. Křest desky chystám na přelom dubna a května a na léto chystám množství koncertů," řekla v rozhovoru s ČTK.

Balonová na sebe už jako osmnáctiletá upozornila v roce 2018 jako host na turné skupiny Jelen – sama pouze s kytarou a looperem se postavila i před vyprodaný sál pražského Fora Karlín. Od té doby odehrála dvě stovky vystoupení po celé republice. Na své koncerty si ji pozvaly například kapely Mirai a Divokej Bill, oslovil ji také David Koller nebo naposledy písničkář Pokáč, s nímž absolvovala celé podzimní turné.

"Mám jako předskokan krásné zážitky z koncertů, kterých byla spousta a jsou pro mě velkou inspirací. I když je to těžká řehole. Člověk musí přesvědčit posluchače, kteří přišli na někoho jiného, aby ho poslouchali. Často se mi stalo, že jsem začala hrát a měla pocit, že to nedám. Ale překousla jsem to a ke konci mi zatleskali. To je nádherné vítězství," uvedla.

V roce 2019 vydala Balonová čtyřpísňové EP Zhasni den, poté vydala několik singlů a nyní přichází s albovou prvotinou Půlnoc. "Během příprav vznikaly stále nové a nové písničky, nakonec tedy výsledek opravdu mapuje poslední tři roky mého života. Zařadila jsem pouze jednu starší skladbu, jmenuje se Období slz a napsala jsem ji ve svých 15 letech. Nejspíš z nostalgie jsem ji na albu chtěla mít," řekla.

Na výsledné nahrávce se podíleli čtyři producenti – vedle zkušeného Martina Ledviny to byli mladší kolegové Johny Rainbow a ODD, kteří její skladby přiblížili současnému popu. Překvapením se pak stalo spojení s kanadským producentem Milanem Andrém, který je podepsán pod skladbami Kopretiny a Sebastián.

"Práce se čtyřmi producenty pro mě byla neuvěřitelná škola. Viděla jsem různé přístupy a podle toho si sama vybrala, co mi nejvíce vyhovuje. Každý ze zúčastněných přispěl svým dílem. Basovou kytaru, všechny vokály a kytary jsem nahrála sama," podotkla mladá hudebnice.

Studentka pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Balonová se věnuje oboru hudební výchova. "Rozhodla jsem se, že chci učit hudbu, která je mojí vášní," uvedla.

Písničkářka, která před čtyřmi roky vyhrála festival Porta, vystupuje jen s kytarou a looperem, tedy zařízením, které dokáže jednotlivé živě zahrané nebo zazpívané party navrstvit na sebe. S projektem Nahubu používá stejnou techniku Ondřej Ruml, ve světě třeba Ed Sheeran.