Písničkář Žalman Lohonka vynechal Prázdniny v Telči za 39 let jen jednou

Telč (Jihlavsko ) - Zpěvák Pavel Žalman Lohonka vynechal za 39 let existence festivalu Prázdniny v Telči jen jediný ročník. V roce 1985 byl místo toho v Jugoslávii. V rámci festivalu, který má i svoji zimní scénu v podobě Vánočních prázdnin v Telči, už se ale publiku představil dvaašedesátkrát. Naposledy dnes večer. Jako rutinu vystupování v Telči však nevnímá, řekl dnes ČTK.

"Rutina to není. V Telči nikdy ne, protože je tady pořád co objevovat. A hlavně je tady při koncertech pořád fantastická atmosféra. Jak říkal pan Werich, prostředí je důležitý činitel. A tady je prostředí krásné," řekl Lohonka.

Na telčském festivalu a jeho pořadatelích oceňuje stabilitu. Tou hlavní je pro něj výběr účinkujících. "Když se podíváte na repertoár a složení účinkujících, tak je to to nejlepší, co může být. Na tom skončila strašná spousta festivalů, když začaly měnit účinkující, začaly do toho dávat různé alternativy a festivaly přestaly. Několik takových jsem zažil. Byla to velká chyba, protože na to chodí specifické publikum," řekl Lohonka.

Po pauze způsobené koronavirem se letos se svoji kapelou na pódia vrátil. Mají za sebou zatím 15 koncertů. Běžně jich přitom za rok odehráli stovku. Pauzu využil písničkář k dokončení nového alba Všechno je teď, které vydal ke svým letošním 75. narozeninám. Nahrál ho se svou skupinou Žalman & Spol a pokřtil bez diváků v pražském divadle Semafor, kmotrem byl divadelník Jiří Suchý. Posluchači si k nim podle Lohonky postupně hledají cestu. "Protože ta nová deska je zvláštní. Ortodoxní posluchači to napoprvé nemusejí skousnout. My jsme ji chtěli natočit, protože klasických folkových už je hodně. Chtěli jsme to aranžovat moderněji. Deska je takový obraz, takový celek, hodně mě ovlivnilo to, že jsme byl ve Skotsku. A taky jsem chtěl ukázat, jaké mám zdatné muzikanty," řekl Lohonka. Deska by podle něho časem měla mít i svoji filmovou podobu, detaily prozradit nechtěl. "Už jsme to měli vymyšlené, ale v dnešní době na to musíte sehnat alespoň dva tři miliony, takže je to ještě pořád otevřené," řekl zpěvák.

Skladby z nového alba už kapela zařazuje do koncertů, nesmějí při nich ale chybět ani starší známé skladby. Posluchači se podle písničkáře neobejdou hlavně bez písničky Divokej horskej tymián. "Odejít z pódia bez ní? To si vůbec neumím představit," řekl Lohonka. Nejznámější skladby by chtěl s kapelou znovu natočit a do dvou let vydat v novém albu.

Hudbou se Žalman živí od roku 1976. První úspěchy sklízel v 70. letech se skupinou Minnesengři, od roku 1982 má kapelu Žalman & Spol. Napsal přes 400 textů.

Prázdniny v Telči začaly 30. července a potrvají do 15. srpna. Nabídly už koncerty Ivy Bittové, Vlasty Redla, Bratří Ebenů nebo Jiřího Schmitzera. Na závěr festivalu vystoupí Cirk La Putyka a Radůza.

Festival zatím podle pořadatelů ovlivňuje hlavně chladnější počasí. I když na koncertech je plno, návštěvníci už pak nevyhledávají večerní zábavu. "Je to pozdě, jsou vymrzlí a už se jim nechce, ale to je všechno," řekl za pořadatele Vojtěch Kolář. Program je přizpůsobený i tomu, že je zámek v Telči, na jehož nádvoří se koncerty odehrávají, v rekonstrukci. "Funguje to samozřejmě v trochu omezeném režimu, nemůžeme tam s kapelami před 17. hodinou, hůř se nám tam pracuje a trochu to omezuje návštěvníky, ale to je tak všechno," řekl Kolář.

Festival nabízí kromě koncertů na hlavní scéně také noční koncerty v Panském dovře. Hraje se také v centru města na náměstí Zachariáše z Hradce. Divadelním představením je určený zámecký park. Hudebníků je na festivalu okolo 100.

Konání festivalu nepřerušila ani pandemie koronaviru. Pořadatelé připravili pro omezený počet návštěvníků také loňský ročník. Některé další hudební festivaly na Vysočině se loni nekonaly. Zrušené byly například Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou nebo festival Sázava fest, který se neuskuteční ani letos.