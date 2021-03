Písničkář Jaromír Nohavica chystá sérii koncertů pro ženy

Ostrava - Písničkář Jaromír Nohavica chystá sérii sedmi on-line koncertů pro ženy. Bude to jeho dárek k Mezinárodnímu dni žen. Všechny skladby zařazené do playlistů budou na přání. Koncertovat bude každý den od 8. do 14. března vždy od 19:00. Audio přenos si zájemci mohou zapnout na umělcově webu. ČTK to dnes řekla koncertní manažerka Jana Linková.

Nohavica původně plánoval k MDŽ připravit jeden koncert. Posluchačky oslovil s tím, aby si napsaly, jaké skladby by na něm měly zaznít. "Písničkových přání přišlo opravdu hodně, a tak z původně jediného plánovaného Koncertu k MDŽ nakonec vznikl Mezinárodní týden žen," uvedl zpěvák na svých stránkách.

Po sedm večerů od 8. do 14. března tak bude Nohavica vždy od 19 hodin hrát písničky, o které si posluchačky napsaly. První koncert 8. března bude sestaven z 20 nejčastěji objednávaných písní. Během dalších šesti večerů pak zazní dalších 120 skladeb.