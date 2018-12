Madrid - Fotbalisté Realu Madrid nečekali, že "plzeňskou" skupinu Ligy mistrů zakončí potupným domácím debaklem 0:3 s CSKA Moskva. Podle trenéra obhájce trofeje Santiaga Solariho a obránce Marcela byl pískot fanoušků na místě a tým ho za špatný výkon musí akceptovat.

Real už měl před středečním zápasem jistý postup do osmifinále z prvního místa a ruskému soupeři mohl vrátit venkovní prohru 0:1. Místo toho však "Bílý balet" nastoupil bez řady opor a dostal od outsidera tři branky. Naštvaní diváci na stadionu Santiago Bernabéu své oblíbence na konci obou poločasu vyprovázeli ze hřiště ohlušujícím pískotem a bučením.

"Pochopitelně je frustrující prohrát doma, tohle jsme nečekali. Nikdo nemá rád pískot, ani hráči, ani tým. Ale tentokrát jsme nebyli dobří, takže pískot musíme akceptovat. Je normální, že se fanoušci vyjádří, když se jim nelíbí výsledek, ale nám se také nelíbil," řekl kouč Solari novinářům.

Mrzelo ho, že Real nadějný vstup do utkání nevyjádřil gólově. "Začali jsme dobře. V prvních 30, 35 minutách jsme byli výborní, ale chyběla nám chladnokrevnost a preciznost v soupeřově šestnáctce a nedali jsme branku," uvedl Solari. "Nebyli jsme důrazní ani ve vlastním pokutovém území a v Evropě vás na této úrovni potrestají. Druhý poločas byl z naší strany velmi špatný, nedokázali jsme správně reagovat," přidal argentinský trenér.

Častým terčem domácích fanoušků byl záložník Isco, kterému se v poslední době nedaří a renomé si nevylepšil ani proti CSKA. "Je jasné, že musíme něco změnit. Fanoušci mají právo pískat, pokud s někým nejsou spokojení, pískali i na mě. Iscovi je to líto a mně také. Jsme tým a budeme tvrdě pracovat, aby se už tohle neopakovalo," prohlásil Marcelo.

"Nejsme v klidu, protože nemůžeme takhle hrát a dostat tři góly. Musíte vždycky bojovat až do konce, když hrajete za Real Madrid. My jsme to nevzdali, ale je těžké otočit výsledek 0:3," doplnil brazilský levý bek.

Moskevskému týmu nakonec ani dvě výhry nad Realem nestačily ke třetímu místu ve skupině G. V souběžně hraném duelu totiž Plzeň doma zdolala AS Řím 2:1 a postoupila do vyřazovací fáze Evropské ligy díky lepší vzájemné bilanci s CSKA.

"Real Madrid je stále velkoklub, ale po odchodu Cristiana Ronalda kvalita jeho hráčů není stejná. Je to pro nás obrovský úspěch a můžeme odjet na prázdniny v dobré náladě, protože jsme hráli výborně. Ale současně je to pro nás hořké kvůli vyřazení z evropských pohárů," řekl kouč CSKA Viktor Gončarenko. "Někdy ve fotbale není logika. Můžeme však být spokojení s tím, jak jsme náš zápas zvládli," doplnil běloruský trenér.