Píseň Čerstvý vítr zakončila šedesátiletou kariéru Spirituál kvintetu

Praha - Nejstarší československá folková skupina Spirituál kvintet dnes ve vyprodané pražské Lucerně odehrála poslední ze série čtrnácti rozlučkových koncertů. Svoji šedesátiletou koncertní kariéru po několika přídavcích zakončila písní Čerstvý vítr ze stejnojmenného alba z roku 2012, kterou si s ní zazpívalo i dojaté publikum. V závěru koncertu zakládající člen Jiří Tichota poděkoval publiku za dlouholetou přízeň. "Bez vás by ta píseň Spirituálu nebyla tak dlouhá," řekl čtyřiaosmdesátiletý hudebník.

Konec vystupování oznámila kapela předloni na jaře. Kvůli koronavirové epidemii se ale její loučení s veřejností protáhlo až do letošního podzimu. Spirituál kvintet zahájil sérii čtrnácti koncertů loni 1. března. Stihl však do vyhlášení nouzového stavu odehrát pouze dva. Poté loni 16. dubna ve věku 82 let náhle zemřel zpěvák a kontrabasista Dušan Vančura. "Oproti prvnímu koncertu nám schází jeden mikrofon," konstatoval Tichota.

Ještě před první skladbou Spirituál kvintet na projekční ploše zavzpomínal na své bývalé členy Růženu Helebrantovou zvanou Odetta, Honzu a Františka Nedvědovi, Evu Lifkovou, Jarku Hadrabovou, Irenu Budweiserovou, Lenku Slabou, Oldřicha Ortinského nebo Karla Zicha.

Koncert zahájila skladba Zelené pláně. "Každá z písní, která dnes zazní, bude mít v našem podání derniéru," uvedl za bouřlivého aplausu publika Tichota. Rozlučkovou sestavu Spirituál kvintetu vedle Tichoty tvořila Veronika Součková (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Jiří Holoubek (zpěv, kytara) a Pavel Peroutka (zpěv, kontrabas).

"Jsem přesvědčen, že nikdo z nás, kteří dnes večer stáli na té scéně a hráli v Kvintetu ať deset, patnáct nebo šedesát let, už nikdy nic podobného v muzikantském životě nezažije. Je to neopakovatelné. Kdysi jsem slyšel, že Spirituál kvintet není jenom kapela, ale je to i kulturní a sociální fenomén. Když jsem byl členem Spirituálu, tak bych se tomu bránil, teď už můžu říct, že souhlasím," řekl ČTK Holoubek.

Kapela nabídla posluchačům své balady a spirituály jako Šlapej dál, Válka růží, Žízeň nebo Babylonská věž. Také přivítala v hledišti sedící operní pěvkyni Dagmar Peckovou, která s nimi před časem vystupovala. Ta se ke kapele svým zpěvem přidala v závěru večera. Velký úspěch sklidil také textař František Novotný, který tradičně na místě složil báseň na čtyři slova náhodně zvolená přítomnými.

I po přestávce čekaly na přítomné písně, které mnohé z nich rozezpívaly. Mimo jiné zazněla jedna z nejstarších skladeb Spirituálu Širý proud, lidé se přidali i k písni Pískající cikán a sborově si s kapelou zazpívali hity jako Až se k nám právo vrátí, Krutá válka, Za svou pravdou stát, Pocestný nebo Jednou budem dál, českou verzí tradicionálu We Shall Overcome.

Skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. Vedle kytaristy Tichoty stáli u jeho zrodu basista Ivo Mácha, tenor Miroslav Keller a baryton Miloslav Kastelovič. Skupina, po roce 1989 zprofesionalizovaná, měla tisíce vystoupení a prodala statisíce desek. Její koncerty bývaly vyprodané už za komunistické totality.