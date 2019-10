PiS získala podle ODS silný mandát, STAN mluví o autoritářství

Praha - Vítězství národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) v polských parlamentních volbách bylo podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka očekávatelné, dosavadní vládní straně patrně pomohly sociální programy. Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy výsledky včetně vysoké účasti potvrzují silný mandát pro PiS. Předseda SPD Tomio Okamura mluví o potvrzení toho, že Poláci dávají přednost důslednému obhajování národních zájmu své země. Z výsledků voleb vyplývá, že PiS bude v Polsku moci samostatně vládnout další čtyři roky.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný soudí, že PiS Jaroslawa Kaczyńského nečeká nic snadného. Jako problematickou vnímá vládu PiS předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) vítězné straně na svém twitterovém účtu gratuloval. "Věřím, že jak naše bilaterální, tak regionální spolupráce, hlavně v rámci Visegrádu, přispěje k dalšímu rozvoji EU," napsal.

"Lidé se zřejmě rozhodovali podle míry spokojenosti s politikou současné vlády zejména v sociální oblasti," napsal dnes na dotaz ČTK Hamáček. PiS zavedla třinácté důchody pro seniory nebo přídavky 500 zlotých (přes 3000 korun) na dítě, zvýšila minimální mzdu a snížila věk odchodu do penze.

Předseda ODS Fiala poukázal na to, že ODS a PiS dlouhodobě spolupracují ve společné frakci v Evropském parlamentu a spolupráce Česka a Polska je důležitá i pro prosazování rozumné reformy EU. "Vítám proto výsledky polských parlamentních voleb, včetně vysoké volební účasti, která potvrzuje silný mandát pro vítězné Právo a spravedlnost," napsal na dotaz ČTK.

"Triumf strany Právo a spravedlnost je založen na konzervativním programu, kde Polsko a zájmy polského národa jsou na prvním místě. Je to dobrá zpráva pro české vlastence a naše hnutí, které jako jediné dělá důslednou politiku hájící národní zájmy naší země," napsal na dotaz ČTK Okamura.

Výborný uvedl, že se PiS sluší poblahopřát, navzdory jasnému vítězství ale podle něho nečeká Kaczyńského formaci nic jednoduchého. "Polsko je hluboce rozdělené a je úkolem i vítěze společnost spojovat. Důležitý bude i postoj k jednotné pozici V4 a respektování nezávislosti justice. Věřím, že PiS bude v tomto smyslu respektovat standardy EU," napsal na dotaz ČTK lidovecký předseda.

Předseda STAN Rakušan poukázal na to, že se vítězství PiS očekávalo, i když ne tak velké. Kaczyńského vládu vnímá jako problematickou hlavně kvůli autoritářským tendencím, například ve vztahu k soudcům. "Voliči rozhodli svobodně a já se obávám, zda to teď není trend střední Evropy: Vložit své naděje do rukou zdánlivě silných vůdců, kteří za nás vyřeší vše," napsal ČTK. Polsko se pod vedením PiS dostalo v minulém období kvůli některým krokům, k nimž patří reforma justice nebo kácení v chráněném Bělověžském pralese, do konfliktu s Evropskou unií. Současná vláda ve Varšavě podle oponentů ohrožuje principy právního státu a demokracie.

Po sečtení asi 91 procent hlasů má vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS) podporu 44,6 procenta hlasujících, a bude tak zřejmě moci samostatně vládnout i další čtyři roky. Druhé skončí podle dílčích výsledků největší opoziční uskupení, proevropská Občanská koalice. Do dolní parlamentní komory Sejmu se dostane také Levice, lidovci ve spojenectví s protisystémovým hnutím Kukiz'15 a pravicová, euroskeptická Konfederace.