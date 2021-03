Pírková na HME prošla do semifinále, ale kvůli zranění nenastoupí

Toruň (Polsko) - Sprinterka Marcela Pírková na halovém mistrovství Evropy v Toruni díky vyrovnanému osobnímu rekordu 7,34 sekundy postoupila do semifinále šedesátky, ale na jeho start se nepostavila. Bezprostředně za cílem rozběhu totiž spadla a zranila se. Místo přípravy na semifinále zamířila na ošetřovnu a na hotel.

Ve vyrovnaném pátém rozběhu skončila pětadvacetiletá Češka šestá, ale byl to nejrychlejší ze všech pěti běhů, takže vedle čtyř přímo postupujících z něj prošly další tři závodnice časem.

Pírková se z toho ale ani nestihla radovat. Těsně za cílovou čárou spadla, jen těžko se zvedla a kulhala. "Marcela si s největší pravděpodobností natrhla zadní stehenní sval. Chladíme, stáhli jsme to. Jde na ultrazvukové vyšetření na hotel. Sotva chodí, na běh to určitě není," řekla České televizi šéflékařka české reprezentace Karolína Velebová. Semifinále šedesátky tak bylo bez české závodnice.

V semifinále běhu na 60 metrů překážek Markéta Štolová a Helena Jiranová zaostaly za svými výkony z rozběhu a časy 8,20, respektive 8,25 skončily ve svých bězích poslední. Nejrychlejší byla obhájkyně titulu Nadine Visserová z Nizozemska (7,86).

V závěrečném finálovém bloku, který začne v 17:00, bude v českých barvách závodit jen štafeta čtvrtkařů.

Bělorus Maksim Nědosekov vyhrál výšku v nejlepším světovém výkonu roku 237 centimetrů. Porazil obhájce titulu Gianmarca Tamberiho z Itálie (235) a ve třiadvaceti letech získal první velký seniorský titul.

Někdejší evropský šampion v kategorii juniorů i atletů do 23 let se mezi dospělými zapsal před třemi lety stříbrem na ME v Berlíně. Do Toruně přijel s halovým osobním rekordem 234 cm, který si vytvořil v polovině února právě v této hale. V dramatickém souboji o titul dvakrát shodil 235, ale poslední pokus odložil na následující výšku a 237 skočil. Tak vysoko se dostal poprvé v kariéře, jeho venkovní osobní rekord má hodnotu 235.

Extravagantní Ital Tamberi si vyrovnal letošní sezonní maximum, ale 237 už bylo nad jeho síly a musel se sklonit před výkonem mladého Bělorusa.

V trojskoku bylo potřeba na medaili překonat sedmnáctimetrovou hranici. Z titulu se radoval dvojnásobný vicemistr světa pod širým nebem Pedro Pablo Pichardo z Portugalska za 17,30. O stříbru se rozhodlo v poslední sérii. Nejdříve se na druhou příčku pokusem 17,01 posunul Němec Max Hess, vzápětí ho o tři centimetry předčil kubánský rodák v barvách Ázerbájdžánu Alexis Copello.

V sedmiboji před závěrečným kilometrem vede favorizovaný Francouz Kévin Mayer s obřím náskokem 262 bodů před obhájcem titulu Jorgem Ureňou ze Španělska, který bude hájit druhou příčku před dotírajícím Polákem Pawlem Wiesiolkem. Dělí je 25 bodů.

Šanci na první velkou seniorskou medaili ztratil Simon Ehammer. Jednadvacetiletý Švýcar byl po pěti disciplínách druhý, ale v tyči nezdolal základní výšku 450 cm.