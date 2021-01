Praha - Kardiochirurg Jan Pirk se obrátil na policii kvůli zneužití svého jména. Podal trestní oznámení na web tryitnow.space/neonove, který nabízí přípravek na čištění krevních cév Cardiline a slibuje prodloužení života. ČTK o tom za advokátní kancelář Matzner et al informovala Monika Straková. Stránky jako rizikové označila Česká obchodní inspekce (ČOI), která varuje před nákupem na jejich e-shopu.

Policie trestní oznámení obdržela, případem se ale nezabývá. Mluvčí pražských policistů Jan Daněk ČTK řekl, že případy poškození dobrého jména se řeší občanskoprávní cestou. Kriminalisté je odkládají.

"Uvedené webové stránky zneužily jméno slavného českého kardiochirurga. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva," uvedla ČOI. Podle Pirka je přípravek falešný a slibuje dlouhověkost a naprosto nereálné výsledky na základě smyšlených informací.

"Jsou tam nesmysly. Třeba, že si za 14 dní používání prodloužíte život o 20 let a odstraníte si z cév 3400 gramů cholesterolu. To je přece absolutní nesmysl," ocitovala kardiochirurga advokátní kancelář. Je podle ní ale nebezpečné, že jde o přípravek v oblasti, které se věnuje. Spojení s jeho osobou tak může vyvolat v lidech pocit, že je to věrohodný produkt.

Na webu je umístěna fotografie kardiochirurga a rozhovor s ním. Lékař ale podle svého vyjádření na stránkách Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nedal souhlas s tím, aby jeho osoba a dobré jméno bylo s tímto přípravkem spojováno. Reklama podle něj poškozuje jeho i IKEM.