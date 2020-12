Piráty povede do voleb Bartoš, potvrdili členové v referendu

Praha - Piráty povede do sněmovních voleb v příštím roce jako lídr a kandidát na premiéra předseda Ivan Bartoš, který nyní řídí jednání o volební koalici s hnutím Starostové a nezávislí. Nominaci krajů, které nenavrhly protikandidáta, potvrdili členové strany v dnes večer uzavřeném on-line referendu. Bartoš získal 530 hlasů z 556 odevzdaných. Hlasovat může zhruba tisícovka členů pirátského fóra, volební účast tak byla lehce nadpoloviční. Výsledky hlasování ve středu okomentují politici Pirátů a STAN na tiskové konferenci.

O jednáních s hnutím STAN rozhodli Piráti v referendu před týdnem, vedení dali úkol do Štědrého dne vypracovat koaliční smlouvu. O ní budou Piráti hlasovat mezi 8. a 11. lednem 2021.

Bartoš v kandidátské řeči uvedl, že vyjednávání považuje za zásadní. "Naprostou prioritou pro mne zůstává naše strana, naše identita a pirátské hodnoty a program, které musí i v rámci koalice zůstat pevně ukotveny. Jde totiž o naše největší bohatství," uvedl k obavám části strany, podle které by koalice se STAN mohla ubrat z pirátského programu. Konstatoval také, že Piráty čeká v souvislosti s vyrovnáváním se Česka s koronavirovou epidemií náročný rok a také předvolební kampaň. Pirátům slíbil, že do ní dá svou sílu a energii.

Piráti spolu se STAN aspirují na pozici hlavního vyzyvatele vládního hnutí ANO. Podle volebního modelu agentury Kantar by se na přelomu října a listopadu dostali Piráti s 21 procenty za ANO s 27,5 procenta do Sněmovny jako druzí. Starostové a nezávislí (STAN) by skončili na třetím místě s 11 procenty. Obě strany nyní řeší, jak s preferencemi zahýbá jejich případná koalice.