Dvoudenní celostátní fórum České pirátské strany začalo 19. ledna 2019 v Táboře. Na snímku jsou kandidáti na post lídra kandidátky do Evropského parlamentu (zprava) Ladislav Koubek, Hynek Melichar, Mikuláš Peksa, Ondřej Kolek, Jana Koláříková a Marcel Kolaja.

Dvoudenní celostátní fórum České pirátské strany začalo 19. ledna 2019 v Táboře. Na snímku jsou kandidáti na post lídra kandidátky do Evropského parlamentu (zprava) Ladislav Koubek, Hynek Melichar, Mikuláš Peksa, Ondřej Kolek, Jana Koláříková a Marcel Kolaja. ČTK/Pancer Václav

Praha - Piráty povede do voleb do Evropského parlamentu softwarový specialista Marcel Kolaja. Ve stranických primárkách porazil poslance Mikuláše Peksu. Pro Kolaju bylo ve druhém kole voleb 253 z 449 hlasujících Pirátů, Peksu jich podpořilo 196. Vyplývá to z informací zveřejněných hlasovacím systémem Pirátů.

Osmatřicetiletý Kolaja kandidoval do Evropského parlamentu už před pěti lety, tehdy by na kandidátce Pirátů druhý za předsedou strany Ivanem Bartošem. Profesně se zabývá svobodným softwarem a autorským právem na jednotném digitálním trhu. Jako europoslanec se chce zaměřit na digitální agendu, informační technologie a na ochranu práv spotřebitelů.

O pozici lídra pirátské kandidátky pro evropské volby se celkem ucházelo šest lidí, do druhého kola postoupili pouze Kolaja a Peksa. Všichni kandidáti dnes na celostátním fóru Pirátů v Táboře zdůrazňovali, že po evropských volbách musí být hlas České republiky v Evropské unii více slyšet.

Celostátní fórum Pirátů bude odpoledne volit ještě kandidáty na druhém až pátém místě kandidátky. O ostatních pozicích se rozhodne později v internetovém hlasování. Lhůta pro podání kandidátních listin na ministerstvo vnitra je 19. března.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes oznámil, že cílem strany je získat v eurovolbách 20 procent hlasů a mít významné slovo ve frakci Evropského parlamentu, do níž později vstoupí. V minulých eurovolbách v roce 2014 Piráti těsně neuspěli, získali 4,78 procenta hlasů. Jedinou pirátskou europoslankyní je v tomto volebním období Němka Julia Redaová, která v EP působí ve frakci Zelených.

Volby do EP se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Výsledky budou známy 26. května pozdě večer, protože je nutné počkat se sčítáním na zavření volebních místností v celé EU. České strany si rozdělí 21 křesel. V současnosti mají po čtyřech europoslancích ANO a ČSSD, tři zástupce mají TOP 09, KDU-ČSL a KSČM, dva ODS a po jednom STAN a Svobodní.

"Čekají nás volby o budoucnost Evropy. Volby, které určí, zda se do Evropského parlamentu dostanou exituchtivé populistické či extremistické strany, které skutečně mohou zapříčinit rozklad tak důležitého projektu, jakým bezesporu Evropská unie je. A tomu se s Piráty nejen z České republiky, ale i z celé Evropy chceme odvážně postavit," řekl Bartoš.

Strana podle něj bude usilovat o co největší počet europoslanců a o získání silného slova v názorově blízké frakci Evropského parlamentu. Za cíl označil získání 20 procent hlasů. V minulých evropských volbách před pěti lety čeští Piráti těsně neuspěli, získali 4,78 procenta hlasů. Jedinou pirátskou europoslankyní je v tomto volebním období Němka Julia Redaová, která v EP působí ve frakci Zelených.

V příštím roce chtějí Piráti proniknout do všech krajských zastupitelstev, teď působí ve třech krajích a v Praze. "V roce 2021 chceme vyhrát volby a sestavovat vládu," řekl Bartoš za mohutného potlesku shromážděných členů strany. Na základě výsledků některých průzkumů, které řadí Piráty na druhé místo za hnutí ANO, označil svou stranu za lídra opozice.

Piráti do budoucna chtějí být lídrem liberálního politického středu a Bartoš dnes vyzval k vytypování dalších voličských skupin, které by strana mohla oslovit. Piráti se podle něj musí zasazovat o svobodnou, vzdělanou a digitálně propojenou společnost. "Jen ta vede k prosperující ekonomice, která umožní kvalitu života v budoucnosti," řekl Bartoš.