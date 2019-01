Dvoudenní celostátní fórum České pirátské strany začalo 19. ledna 2019 v Táboře. Piráty povede do voleb do Evropského parlamentu softwarový specialista Marcel Kolaja.

Praha - Piráty povede do evropských voleb softwarový specialista Marcel Kolaja. Dnes ho do čela kandidátky zvolilo celostátní fórum strany. Předseda Pirátů Ivan Bartoš na zasedání fóra v Táboře oznámil, že strana chce v eurovolbách získat 20 procent hlasů a ve sněmovních volbách v roce 2021 porazit hnutí ANO a sestavovat vládu.

O pozici lídra kandidátky se ucházelo šest Pirátů, do druhého kola hlasování postoupil s Kolajou poslanec Mikuláš Peksa. Pro Kolaju bylo ve druhém kole voleb 253 ze 449 hlasujících Pirátů, Peksu jich podpořilo 196.

Na druhém místě kandidátky bude vedoucí zahraničního odboru Pirátů Markéta Gregorová. Na třetí místo Piráti zvolili Peksu, čtvrtý bude zastupitel v Ústí nad Labem Lukáš Blažej.

Osmatřicetiletý Kolaja se chce v Evropském parlamentu věnovat problematice moderních technologií. "Já se chci zaměřit na digitální agendu a informační technologie a vše co je s tím spojené, jako například občanská práva v dnešní digitální době, ochrana spotřebitelů, ale i třeba na problematiku technologického rozvoje," řekl.

Zatím nechtěl předjímat, do jaké frakce EP by se Piráti po volbách zapojili. Vyloučil ale možnost, že by Piráti působili v politické skupině, kde by současně byli nacionalisté.

Bartoš označil za cíl pro evropské volby zisk 20 procent hlasů a zajištění významného vlivu Pirátů ve frakci, do které vstoupí. "Čekají nás volby o budoucnost Evropy. Volby, které určí, zda se do Evropského parlamentu dostanou exituchtivé populistické či extremistické strany, které skutečně mohou zapříčinit rozklad tak důležitého projektu, jakým bezesporu Evropská unie je. A tomu se s Piráty nejen z České republiky, ale i z celé Evropy chceme odvážně postavit," řekl.

V kampani před volbami Piráti chtějí klást důraz na zachování svobod, které Češi mají díky členství v Evropské unii, a na zajištění rovného zacházení s občany jednotlivých unijních zemí.

V příštím roce chtějí Piráti proniknout do všech krajských zastupitelstev, teď působí ve třech krajích a v Praze. "V roce 2021 chceme vyhrát volby a sestavovat vládu," řekl Bartoš. Na základě výsledků některých průzkumů, které řadí Piráty na druhé místo za hnutí ANO, označil svou stranu za lídra opozice.

Celostátní fórum Pirátů sice jedná celoročně na internetu, podle stranických stanov se ale musí nejméně jednou za rok sejít i fyzicky. Do Tábora dorazilo zhruba 300 z 900 členů strany, další sledovali dění na internetu, kde také hlasovali. Zasedání skončí v neděli.