Piráty do eurovoleb povede stejně jako v roce 2019 Marcel Kolaja

Praha - Lídrem pirátské kandidátky pro volby do Evropského parlamentu bude stejně jako v roce 2019 Marcel Kolaja, nynější první místopředseda strany a europoslanec. Rozhodli o tom členové Pirátů při dnešním jednání celostátního fóra. Získal 299 hlasů z celkového počtu 543.

V souboji o první místo na kandidátní listině porazil další dva současné europoslance - Markétu Gregorovou a Mikuláše Peksu. Gregorová obdržela 152 hlasů, Peksa 81. Už před druhým kolem hlasování z klání vypadli bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík a neurochirurg Albert Štěrba.

Kolaja byl do začátku loňského roku místopředsedou Evropského parlamentu, nyní zastává pozici kvestora. Má tak na starosti administrativu a finanční záležitosti spojené s chodem instituce. Kromě toho působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a ve výboru pro kulturu a vzdělávání.

Kolaja chce v Evropském parlamentu navázat na práci v předchozím funkčním období a nadále usilovat o to, aby každý občan měl větší kontrolu nad svým životem on-line i offline, řekl po svém zvolení. "Budu hájit soukromí evropských občanů, to je pro mě jako piráta něco extrémně důležitého, něco, co Pirátská strana nese jako svůj prapor už od svého založení," poznamenal.

Chce usilovat o Evropu jednotnou, moderní, respektující lidská práva. Prosazovat chce odpovědnou klimatickou politiku a udržitelnou ekonomiku. "V rovině demokratické nechceme, aby Evropu rozkradli nebo rozložili autoritáři nebo polodiktátoři, jako je třeba (maďarský premiér) Viktor Orbán," uvedl posléze na briefingu. Doufá, že po volbách příští rok se rozšíří pirátský klub v europarlamentu o zástupce dalších zemí, například Lucemburska.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. a 8. června příštího roku. V posledních eurovolbách Piráti získali bezmála 14 procent hlasů a tři mandáty.

Jasno o čele kandidátky už má vládní STAN, jejichž kandidátku s "osobnostmi pro Evropu" povedou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským. Lidovci v květnu oznámili, že jejich jedničkou do voleb bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Otázkou zůstává, zda KDU-ČSL, ODS a TOP 09 budou ve volbách kandidovat samostatně, nebo v koalici Spolu.

Předsednictvo opozičního hnutí ANO bude o krajských nominacích na kandidátku pro evropské volby jednat v příštích týdnech, řekl nedávno první místopředseda Karel Havlíček. Hnutí SPD se dohodlo na spolupráci v evropských volbách s Trikolorou, spojení má zabránit propadávání hlasů. Vedení hnutí by mělo o nominacích z regionů jednat nejpozději na podzim.