Pirátům vadí, že Stanjura odmítá jejich kandidáty do dozorčí rady ČEZ

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle vládních Pirátů odmítl už druhého pirátského kandidáta do dozorčí rady ČEZ. Strana dnes v tiskové zprávě uvedla, že kvůli složení dozorčí rady požaduje koaliční jednání. V dozorčí radě by měl podle Pirátů být alespoň jeden protikorupční expert, Stanjura však vetoval nominaci senátora Lukáše Wagenknechta i Janusze Konieczného.

Stanjura chce podle Pirátů do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ dosadit jen kandidáty občanských demokratů a lidovců, ostatní místa nechat volná, případně je obsadit kooptací. "Koaliční dohoda byla, že má každá koaliční strana zástupce v ČEZ. A dohoda se má dodržovat," uvedl v tiskové zprávě šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Za neseriózní od Stanjury i premiéra Petra Fialy (ODS) označil fakt, že se informaci Piráti dozvěděli den před valnou hromadou ČEZ, kdy už nelze předložit jinou nominaci.

Podle Pirátů by v dozorčí radě měl být protikorupční expert, který by přispěl k řádnému hospodaření a zprůhlednění společnosti. "Hospodaření ČEZ se konečně musí dostat pod odbornou kontrolu. ČEZ nemůže fungovat jako stát ve státě. Chceme opravdovou transparentnost a jasná pravidla," doplnil předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš. Odmítavé reakci nerozumí a doufá v to, že ji Stanjura přehodnotí. "Pokud ne, musíme vyvolat dohodovací jednání koalice," doplnil.

Lidé jako Wagenknecht či Konieczny jsou podle něj v dozorčí radě nutní, aby se z ČEZ stal důvěryhodný a řádně hospodařící podnik. Pokud kandidáta nezvolí valná hromada, budou Piráti požadovat kooptaci radou. "Blokování protikorupčních expertů nevysílá dobrý signál. Je škoda, že bylo odmítnutí načasováno zrovna na dobu, kdy potřebujeme být jednotní během předsednictví Evropské unie," uvedl Michálek.

Dohodovací řízení se podle koaliční smlouvy Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN uplatní, pokud strany nenaleznou dohodu ve vládě. Koná se na úrovni K15, kde zasedají za každou stranu předseda a další dva zástupci. Dohodovací a smírčí řízení mají být primárním způsobem řešení rozporů. "Při porušení koaliční smlouvy vzniká povinnost všech aktérů toto porušení napravit uvedením v předchozí stav nebo odčiněním na úkor toho, kdo koaliční smlouvu porušil," stojí ve smlouvě.