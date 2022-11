Pirátští zastupitelé v Praze budou hlasovat o koalici se Spolu a STAN

Praha - Zastupitelský klub Pirátů v Praze by měl do týdne rozhodnout, jestli vstoupí do koalice se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN samostatně bez Prahy Sobě, se kterou před časem vytvořil Alianci stability. Novinářům to po dnešní schůzce zástupců stran možné koalice řekl předseda klubu Pirátů Daniel Mazur. Aliance ve čtvrtek odeslala Spolu nabídku na vytvoření koalice i s Prahou Sobě, šéf klubu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) dnes v reakci zopakoval, že s Prahou Sobě jednat nechtějí a vyzval k rozpuštění aliance.

Volby v Praze vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu má 19 mandátů. Druhé ANO má 14 zastupitelů, třetí Piráti 13 a čtvrtá Praha Sobě 11. Pět mandátů získalo hnutí STAN a tři křesla obsadila SPD.Vyjednávání o koalici začala hned po volbách na konci září, dosud jsou však bez výsledku. Ustavující jednání zastupitelů se konalo minulý týden, ale právě kvůli chybějící koalici bylo přerušeno do 24. listopadu.

Schůzky se dnes zúčastnili šéfové zastupitelských klubů Spolu, Pirátů a STAN, obdobné setkání se konalo ve středu. Znovu by se ve stejném formátu měli zástupci stran sejít příští úterý. Podle Mazura do rozhodnutí pirátského klubu o dalším postupu stále platí, že na schůzkách vystupuje za celou Alianci stability, tedy i za Prahu Sobě.

Mazur po schůzce uvedl, že s ohledem na blížící se termín pokračování ustavující schůze zastupitelstva bude muset klub Pirátů brzy rozhodnout, zda bude trvat na společném vyjednávání s Prahou Sobě v Alianci stability. "Pokud bychom se měli účastni koalice jako Piráti, nikoliv jako aliance, tak to rozhodnutí by mělo padnout během třeba týdne," řekl.

Dodal, že v třináctičlenném klubu Pirátů se nyní o dalším postupu diskutuje a výsledek nemůže předjímat. "Řekl bych, že řada členů vyvažuje pro a proti a dosud není dosud rozhodnutá. takže nejde říci, že by klub měl nyní jeden názor. Ten bude vyjádřený až hlasováním," vysvětlil. Zajíček k tomu řekl, že Spolu respektuje interní proces Pirátů a vyčká na jejich rozhodnutí.

Pražští Piráti a Praha Sobě zaslali jako Aliance stability ve čtvrtek Spolu nabídku na vznik koalice, ve které by Spolu mělo pět radních včetně primátora, pět by měla aliance a jednoho STAN. Zajíček dnes za Spolu řekl, že stále nevidí důvod, proč přibírat Prahu Sobě, a nabídku odmítl. "V naší reakci vyzýváme Prahu Sobě, aby situaci odblokovala, netrvala na pokračování aliance a umožnila Pirátům, aby mohli vstoupit do koalice na vládním půdorysu," řekl.