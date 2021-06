Piráti zaslali Babišovi předžalobní výzvu, aby se omluvil za lež

Praha - Piráti dnes zaslali premiérovi Andreji Babišovi (ANO) předžalobní výzvu, ve které ho vyzvali k omluvě za šíření lži, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Piráti o výzvě informovali dnes v tiskové zprávě. Reagují tím na Babišův čtvrteční příspěvek na twitteru a žádají ho, aby lživé tvrzení ze sociální sítě stáhl. Babiš navíc podle nich občany straší. Premiér ČTK sdělil, že ho krok Pirátů pobavil, dál se podle něj chovají jako "profesionální udavači".

Na sociálních sítích se ve čtvrtek po premiérově vystoupení ve Sněmovně rozpoutala debata o rozporu v postoji premiéra ke sdílené ekonomice. Babiš se ve čtvrtek v projevu ohradil proti Pirátům se slovy: "My nechceme sdílet naši zemi". V knize svých vizí přitom před několika lety napsal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty.

Tento rozdíl pak Babiš na twitteru vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. "Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta," napsal na twitteru.

"Nic takového Piráti v programu samozřejmě nemají, nikdy neměli a mít nebudou a pan Babiš i jeho kolegové to moc dobře vědí. Je nepřípustné, aby sám premiér jednal jako dezinformátor," reagoval dnes předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj je Babišovo jednání nepřijatelné a je třeba se mu postavit. "Neštítí se zveřejňovat dezinformace a co hůř – strašit jimi lidi, kteří už tak mají kvůli pandemii obav přehršle," uvedl na Babišovu adresu Bartoš.

Babiš ČTK napsal, že ho krok Pirátů "dost pobavil". "Je vidět, že Piráti dál jedou jako profesionální udavači. Bez auditorů, policie, soudů a Babiše by vůbec netušili, co si počít," uvedl. Pirátům v minulosti vyčítal, že ho "udávají" do Bruselu v souvislosti s auditem Evropské komise o jeho střetu zájmů.

Vláda má podle Bartoše na kontě celou řadu skandálů a místo přijetí odpovědnosti se premiér snaží obviňovat ze svých selhání koalici Pirátů a Starostů, a odvádět tak pozornost veřejnosti. Babiš podle něj šíří falešné zprávy o Pirátech dlouhodobě. Jeho čtvrteční vyjádření na twitteru ale překročilo únosnou mez. "Odmítáme tolerovat manipulaci s voliči a šíření poplašných zpráv, proto jsme zaslali panu premiérovi předžalobní výzvu a žádáme omluvu i stažení lživého postu,“ doplnil Bartoš.