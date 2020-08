Piráti zahájili kampaň, chtějí ukázat vizi budoucnosti

Praha - Piráti dnes v Praze na Palackého náměstí zahájili kampaň před krajskými a senátními volbami pod heslem Šance změnit budoucnost. Chtějí ukázat vizi, jak by se mohla proměnit česká společnost i ekonomika a posunout se k produkci výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou. ČTK to řekl poslanec Ondřej Profant.

"My jsme dnes montovna a Piráti chtějí, abychom byli mozkovna. Abychom měli profese s vysokou přidanou hodnotou založené na vzdělaných lidech, na intelektuálních produktech," řekl Profant. Podle něj současná politická reprezentace nedokáže zajistit proměnu společnosti. "Je vidět i na běžných výrocích a krocích naší vlády, že oni se jen snaží udržet pozice z jejich mládí. Nikoli aby vizionářsky hleděli na to, co bude potřeba za deset, za 20 let," řekl.

Podle Profanta koronavirová krize ukázala, že Češi jsou samostatní, podnikaví a přicházejí s řešeními, která jsou inspirativní pro celý svět. Pirátský poslanec ale kritizuje současnou politickou reprezentaci za to, že nedokáže tuto podnikavost dostatečně podporovat.

Co by mohla budoucnost přinést, chtějí Piráti představovat i ve svém volebním autobuse, který dnes v Praze představili. V nadcházejících dnech s ním budou jezdit po všech krajích a budou lidem ukazovat vize proměny zemědělství, včetně hydroponických zahrad, nebo možnosti, které přinášejí moderní technologie, jako je 3D tisk nebo virtuální realita.

Piráti využili autobus v kampani už před volbami do Sněmovny v roce 2017, po nichž poprvé pronikli do dolní komory Parlamentu. Tehdy na něm vyobrazili přední politiky, včetně tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a jeho nástupce Andreje Babiše (ANO) ve vězeňských šatech.

Dnešní zahájení kampaně Piráti spojili i s účastí na festivalu gayů, leseb, bisexuálů a translidí Prague Pride, pro který vypravili na Vltavu vlastní loď. Duhové vlajky festivalu byly k vidění i na jejich stáncích na předvolebním shromáždění na Palackého náměstí. Shromáždění se pokusila narušit pětice lidí oblečených v maskáčích a tričkách kapely Ortel s transparenty odsuzujícími homosexuály. Došlo na slovní potyčky, incident nakonec vyřešila policie.