Piráti žádají druhý termín přijímacích zkoušek a možnost odvolání

Praha - Piráti vyzvali v otevřeném dopise adresovaném ministru školství Robertu Plagovi (ANO) vládu k zajištění druhého termínu přijímacích zkoušek na střední školy a možnosti odvolání se proti výsledku. Vzhledem k tomu, že deváťáci se budou moci od pondělí dobrovolně scházet na konzultacích do 15 osob, nevidí opoziční strana důvod ke zrušení druhého termínu zkoušek. Termín jednotné přijímací zkoušky zatím není jasný, Plaga už dříve uvedl, že by jej chtěl vyhlásit do poloviny května. Reakci ministerstva školství ČTK shání.

"Hlavním argumentem vlády pro zrušení druhého termínu konání jednotných přijímacích zkoušek byla minimalizace zdravotních rizik spojených s šířením covidu-19. S ohledem na vývoj situace, aktuální stav a postup vlády v uvolňování opatření přestává být nicméně tento argument udržitelný," uvedli Piráti. Druhý termín by se podle nich mohl konat například i o víkendu, kdy ve školách nebudou jiní žáci a bude možné plně využít jejich kapacity.

Zrušení možnosti odvolání se vůči výsledku může podle Pirátů potenciálně znevýhodnit některé neúspěšné uchazeče při uplatňování námitek vůči průběhu zkoušky, ale také může být rizikový pro ředitele škol, jelikož se sami nebudou moci odvolat na rozhodnutí vyšší instance, v tomto případě krajského úřadu.

"Jsme si vědomi toho, že záměrem bylo především urychlení odvolacích procesů s ohledem na nestandardní situaci, ve které se nacházíme. Dle našeho názoru by se tento problém dal nicméně řešit například zkrácením lhůt v rámci standardního odvolacího řízení, které by ve výsledku poskytlo řediteli větší podporu v rozhodování a snížilo riziko potenciálního zpochybnění postupu i rozhodnutí ze strany neúspěšných uchazečů," napsali Piráti.

V dopise, pod kterým jsou podepsáni místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň, předseda strany Ivan Bartoš, první místopředsedkyně Olga Richterová a poslanci Lenka Kozlová a Mikuláš Ferjenčík, Piráti též žádají o to, aby byly při zkouškách zohledněny podmínky dětí při přípravě navýšením časového limitu. "S navrhovaným opatřením by nebylo nutné měnit žádný zákon, pouze příslušnou vyhlášku upravující podmínky konání přijímacích zkoušek, která je nyní ve fázi přípravy," uvedli.

K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95.000 dětí, z toho zhruba 70.000 z devátých tříd. Zbytek jsou páťáci a sedmáci, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.