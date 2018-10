Praha - Česká pirátská strana vyzve premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stát prostřednictvím ministerstva financí prověřil do dvou měsíců hospodaření energetické společnosti ČEZ na Balkáně. Na tiskové konferenci to dnes uvedl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Piráti kritizují především počínání společnosti v Bulharsku. Stát, který je majoritním vlastníkem ČEZ, podle nich mimo jiné přišel o několik miliard korun v souvislosti s investicí do tamní černouhelné elektrárny Varna. Vyjádření ČEZ ČTK shání.

Bývalý člen dozorčí rady ČEZ a vítěz prvního kola senátních voleb v Praze 8 Lukáš Wagenknecht (Piráti) uvedl, že elektrárnu ve Varně koupil ČEZ v roce 2006 za 8,6 miliardy korun. "V roce 2015 byla elektrárna odstavena, od té doby nebyla v provozu, a na konci minulého roku ji ČEZ odprodal za částku 1,2 miliardy korun," uvedl. ČEZ elektrárnu prodal bulharské společnosti SIGDA OOD. Wagenknecht podotkl, že zajímavé je, že elektrárna je nyní již opět v provozu a generuje zisk.

Piráti upozornili také na problémy spojené s plánovaným prodejem zbývajícího majetku ČEZ v Bulharsku tamní společnosti Inercom. Obchodní transakce, jejíž hodnota se odhaduje na 320 milionů eur (8,2 miliardy korun), vyvolala pochybnosti, zda tak malá společnost, jako je Inercom, dokáže financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nejasné také bylo, z jakých zdrojů firma získala peníze nutné k tak velkému nákupu. "Podle názoru bulharských poslanců ta společnost nenaplňuje legislativní požadavky," uvedl Wagenknecht.

Smlouvu, která vyvolala kontroverze, firmy podepsaly letos v únoru, ale v červenci bulharský antimonopolní úřad její realizaci znemožnil se zdůvodněním, že by Inercom získal na trhu dominantní postavení. ČEZ kvůli zamítnutí obchodu podal na úřad začátkem srpna správní žalobu. Rozhodnutí podle tehdejšího vyjádření finančního ředitele společnosti Martina Nováka nedává smysl a je neopodstatněné.

Michálek dnes řekl, že Piráti budou po Babišovi také požadovat, aby vysvětlil, zda české tajné služby disponovaly informacemi, že při působení ČEZ v Bulharsku se uskutečnila jednání s tamními mafiánskými kruhy. "Dále budeme trvat na tom, aby byla schválena legislativa, kterou jsme navrhli - ta která se týká ČEZ, především jeho zveřejňování smluv," dodal.

Na bulharský trh vstoupil ČEZ ke konci roku 2004. V současnosti jeho bulharská distribuční společnost dodává elektřinu více než třem milionům obyvatel Bulharska.

Elektrická energie a její ceny patří v Bulharsku mezi citlivá politická témata. Zdražení proudu v roce 2013 vedlo k pádu vlády. Také plánovaný prodej aktivit společnosti ČEZ firmě Inercom vyvolal letos v Bulharsku protivládní protesty.