Praha - Premiér Andrej Babiš by podle petice Pirátů neměl Česko zastupovat na summitech EU, dokud se neočistí z podezření, že porušuje evropská pravidla o střetu zájmů. Petici dnes Piráti představili v rámci spuštění ostré fáze kampaně k volbám do Evropského parlamentu, které by chtěli podle předsedy strany Ivana Bartoše vyhrát se ziskem 20 procent hlasů.

"Chceme českým občanům předložit tuto petici, ve které je chceme zapojit do diskuse o střetu zájmů pana premiéra a umožnit jim, aby se vyjádřili," řekl místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa. Signatáři petice mají mimo jiné vybídnout Babiše, aby funkci premiéra předal někomu, kdo není podezřelý ze zneužití evropských dotací.

Podezření, že Babiš porušuje unijní nařízení o střetu zájmů platné od loňského srpna, vznesla kromě Pirátů nevládní organizace Transparency International ČR. Babiš podle ní může i po vložení holdingu Agrofert do svěřenských fondů holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to opakovaně odmítnul.

Evropský parlament loni v prosinci vyzval komisi k přijetí kroků ohledně možného Babišova střetu zájmů. Poslanci požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Evropská komise provedla audit, který se týkal unijních dotací pro společnost Agrofert. Do Prahy ho chce poslat za dva týdny. Piráti požadují, aby výsledky auditu do půlky května zveřejnila buď Evropská komise, nebo česká vláda či Babiš.

Piráti do ostré fáze kampaně vyrazili s malým volebním autobusem, z větší části proskleným. Autobus je kromě sloganu Evropa potřebuje Piráty ozdoben zvětšeným budíkem v černobílých pirátských barvách, který je umístěn na střeše a oznamuje, že je za pěti minut dvanáct. Piráti kromě programových priorit představili speciální volební Pirátské noviny, jichž nechali vyrobit půl milionu výtisků.