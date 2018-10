Brno - V Brně se dál posouvá termín podpisu koaliční smlouvy mezi ODS, KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Piráti totiž prodloužili o dva dny do středy debatu o smlouvě v členské základně. Vyplývá to z diskusního fóra brněnských Pirátů. Pak bude následovat dvoudenní hlasování o smlouvě. Pokud ji členská základna Pirátů schválí, strana bude moct smlouvu podepsat. Předseda brněnské ODS Robert Kerndl dnes ČTK řekl, že s ohledem na prodloužení debaty předpokládá, že podpis by byl až po víkendu. Původně se měla smlouva podepisovat tuto středu. Koalice má 33 mandátů z 55.

Partneři představili koaliční smlouvu minulé úterý. Piráti však až v pátek zahájili schvalovací proces, který měl mít původně tři dny na debatu a dva dny na schvalování, nyní má tedy na diskusi pět dní. Ostatní strany už mají koaliční smlouvu schválenou. "Schvalovací procesy mají nastavené jinak než my ostatní. Nervózní z toho nejsme. Pokud to v pátek odsouhlasí, podpis by byl asi v pondělí," uvedl Kerndl.

Piráti zatím diskutují o koaliční smlouvě a také o analýze budoucích radních, která měla odhalit případné problémy se zákonem. Neodhalila sice žádné trestní stíhání, nicméně poukázala na některé možné střety zájmů.

Brněnská pirátská základna má přes 20 členů. Někteří už se vyjádřili proti koaliční smlouvě, nepodpoří ji například budoucí radní pro kulturu Markéta Gregorová nebo Jakub Sobocik. Gregorová považuje za rozumnější opozici, kritizuje způsob, jakým koalice vznikla, což podle ní mluví o způsobech, na které jsou její účastníci zvyklí.

Původně mělo koalici domluvenou hnutí ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Přestože všichni zástupci oznámili tuto koalici na tiskové konferenci, druhý den nastal obrat a na nové koalici se dohodli zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD, čímž obešli vítězné ANO. Sobocik zase uvedl, že politiku lze brát jako boj o moc, lže se a intrikuje a podaná ruka neplatí, přičemž spojenectví jsou účelová a platí jen do doby, než přijde lepší nabídka.

Jiří Ulip zase v diskusi řeší minulost Markéty Vaňkové, jedničky ODS a budoucí primátorky. Dříve pracovala pro offshorovou firmu Brandson Enterprises z Karibiku. Vymáhala pro ni pohledávky z pokut černých pasažérů ostravského dopravního podniku. Majitele firmy nelze dohledat, její ředitel skončil ve vězení kvůli praní špinavých peněz. Vaňková už dříve uvedla, že pro firmu jako advokátka pracovala, popřela ale možnou spojitost s jakýmkoli pochybným jednáním.

Piráti a také ČSSD mají nabídku od ANO na vytvoření koalice, obě strany ale zatím dál jednají o koalici vedené ODS. ANO má 18 mandátů, ODS 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.