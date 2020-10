Piráti, STAN, ODS a Spojenci schválili rámcovou koaliční smlouvu

Olomouc - Zástupci Pirátů, STAN, Spojenců - Koalice pro Olomoucký kraj a ODS odsouhlasili rámcovou podobu koaliční smlouvy pro Olomoucký kraj. K podpisu má být dokument připraven v pátek. ČTK to dnes řekl lídr Pirátů a STAN a kandidát na hejtmana Josef Suchánek. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje získá tato koalice většinu 32 hlasů. Vítězné hnutí ANO zůstane společně s SPD v opozici. Ustavující zasedání krajského zastupitelstva je svoláno na příští pátek. Nynější hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) i Suchánek jsou ale nakaženi koronavirem.

"Smlouva je rámcově odsouhlasena, teď se ještě technicky dolaďuje. Jsou to poslední věci, které vznikly na základě dnešní schůzky. Budeme ji mít připravenu k podpisu v pátek," uvedl Suchánek. Zástupci budoucí koalice se už dohodli nejen na struktuře krajské rady, ale také například na rozdělení resortů, výborů a komisí. Podle uzavřené dohody o spolupráci získají Piráti a STAN dohromady čtyři místa v radě, Spojenci rovněž čtyři křesla, ODS tři členy rady a jednoho uvolněného zastupitele. Hejtmanem má být Suchánek.

Chystaný páteční podpis koaliční smlouvy zkomplikuje prudce rostoucí počet nákaz novým koronavirem. Podle dohody mají koaliční smlouvu podepsat všichni zastupitelé Pirátů, STAN, ODS a Spojenců. "Problém je, že v této těžké době určitě nesvoláme kvůli tomuto aktu do jedné místnosti desítky lidí," uvedl Suchánek. Návrh koaliční smlouvy proto bude zastupitelům v pátek rozeslán k podpisu. "Podpisové archy budou přílohou smlouvy," dodal Suchánek.

Pandemie koronaviru poznamená také ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva Olomouckého kraje, které má být příští týden v pátek. Dosavadní hejtman Okleštěk dnes totiž oznámil, že má pozitivní test na covid-19. Koronavirem se nakazil i Suchánek, který ho má ve funkci nahradit. Podle Suchánka se neplánuje zasedání zastupitelstva na dálku formou videokonference. "Je to podle mě škoda. Myslím, že by to tak mělo být, ale ten pokyn z ministerstva vnitra je jasný," uvedl.

Krajští zastupitelé by se měli příští pátek sejít v sále olomouckého magistrátu, přičemž už nyní je jasné, že někteří budou kvůli izolaci či karanténě připojeni on-line, což zákon podle Suchánka povoluje. "I jednací řády jsou takto postavené. Zároveň nám ale nikdo asi neřekne, jak to vlastně má vypadat, když končící hejtman a možný budoucí hejtman tam určitě nebudou," upozornil Suchánek.

Pandemie koronaviru může podle Suchánka příští týden ještě více sevřít Českou republiku a několikahodinové jednání desítek zastupitelů v jednom sále by pak bylo obtížně proveditelné. Nad organizací ustavujícího zastupitelstva proto visí velké otazníky. "Příslušné ministerstvo by tuto nejistotu nemělo nechat na krajích. Není to tom, že Olomoucký kraj to vymyslí a Pardubický ne. Mělo by se to udělat jednotným mustrem," míní Suchánek.

V předchozích čtyřech letech v Olomouckém kraji vládlo vítězné hnutí ANO společně s ČSSD a ODS. Sociální demokracie se letos do zastupitelstva nedostala.