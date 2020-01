Piráti si dnes zvolí nové vedení, na předsedu jsou tři kandidáti - video

Praha - Piráti si dnes zvolí na jednání celostátního fóra v Ostravě nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje Ivan Bartoš, kromě něj kandidují místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. Piráti také představí lídry krajských kandidátek a kandidáty do Senátu, zabývat se budou i návrhem na změnu stanov. Jednání potrvá do neděle, kdy se Piráti budou věnovat zejména workshopům.

Bartoš byl předsedou strany mezi říjnem 2009 a červnem 2013, následně krátce mezi zářím 2013 a červnem 2014 a poté od dubna 2016. ČTK řekl, že by v pozici předsedy chtěl Piráty připravit na vládní angažmá strany po parlamentních volbách v roce 2021, ve které věří. Pokud získá podporu straníků, chce se stát příští rok volebním lídrem a aspirovat na premiéra. Zaměřit se chce také například na zvyšování kompetencí členů nebo zefektivnění vnitrostranického sdílení informací.

Pikal chce straně nabídnout jinou vizi role předsednictva a přenést více zodpovědnosti za rozvoj a denní řízení strany na běžné členy a poslance. V rozhovoru s ČTK uvedl, že je potřeba dokončit diskuse o rušení některých stranických odborů starajících se o administrativu, technické zázemí či mediální výstupy, o úkolech krajských předsednictev nebo o fungování týmů připravujících program a politiku.

Na pirátském fóru Pikal nejprve nominaci na předsedu odmítl. Později ji ale přijal. Uvedl, že se s Ferjenčíkem domluvil, že tak učiní, pokud kandidaturu přijme on. ČTK to Pikal zdůvodnil tím, že v předvolebním období Ferjenčík vystupoval s návrhy, které se mu jevily jako antiteze k jeho programu.

Ferjenčík chce být šéfem strany pouze jeden rok, přestože obvyklé je dvouleté volební období. Důležitá je podle něj rotace ve vedení strany. Rád by v případě zvolení navázal na práci dosavadního předsedy strany Ivana Bartoše. Piráti se podle Ferjenčíka musí soustředit především na představení plánů v ekonomice, školství, sociálním systému, zdravotnictví a životním prostředí občanům. Sám by se chtěl zaměřit zejména na hospodářství a vzdělávání.

Na místopředsedy Pirátů kandiduje celkem deset členů včetně tří aspirantů na post šéfa strany. Ze současných místopředsedů se o post znovu uchází Olga Richterová a Radek Holomčík. Z poslanců chce ve vedení strany usednout též Jan Lipavský. Na pozici aspirují také europoslankyně Markéta Gregorová, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová, zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Martin Kučera a člen technického odboru Pirátů Jan Bednařík. Republikové předsednictvo podle stranických stanov sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

Neobhajovat post se naopak rozhodl šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek, který v listopadu ustál hlasování členů strany o odvolání z pozice místopředsedy. V reakci na to na post rezignoval Mikuláš Peksa, v tuto chvíli tak Piráti mají pouze tři místopředsedy.

Piráti už zveřejnili jména lídrů kandidátek pro letošní krajské volby ve většině krajů, známí už jsou také někteří aspiranti na senátory. Na zasedání fóra budou blíže představeni. Straníci se budou zabývat také změnou stanov, kterou chtějí zjednodušit vylučování členů strany, kteří neplatí členské příspěvky. Dosud za to Pirátům hrozí jen pozastavení členství, nově by jim členství automaticky zanikalo rok poté, co bylo pozastaveno.