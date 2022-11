Piráti řeší rozkol v Praze 1, dohodnutá koalice je v ohrožení

Praha - Piráti v Praze 1 jsou rozdělení kvůli vstupu do koalice s ODS, TOP 09, ANO a Rezidenty 1. Část členů buňky včetně její předsedkyně Olgy Sklenářové a jedné ze čtyř zvolených zastupitelů Nikol Švecové koalici odmítají, prosazuje ji naopak volební lídr strany v Praze 1 a zastupitel David Bodeček. Hospodářské noviny dnes upozornily na to, že na základě podnětu jednoho z členů strany bude celorepublikové fórum strany o víkendu hlasovat o tom, jestli zruší dřívější souhlas místní organizace se vstupem do koalice. Vedení radnice by ale zastupitelé měli volit už ve středu.

Koaliční smlouvu podepsali zástupci Pirátů, ODS, TOP 09, ANO a Rezidentů 1 v pondělí 31. října. Nominantkou na starostku je Terezie Radoměřská z TOP 09. Podpisu předcházela několikatýdenní jednání, Piráti nejprve podle Bodečka preferovali koalici s ve volbách vítěznou Prahou 1 Sobě, na té se ale nepodařilo dohodnout s dalšími stranami.

Asi týden před podpisem koaliční smlouvy vzniklo memorandum zástupců Prahy 1 Sobě, My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) a Pirátů, za které dokument podepsala Sklenářová. Zastupitelský klub Pirátů však následně označil dokument za neplatný, podle Bodečka nebyl projednán v souladu se stranickými pravidly.

Část stranické organizace v Praze 1, která má jen asi 15 členů, se vstupem do koalice s ODS stále nesouhlasí. Více než 70 členů strany na pirátském fóru podpořilo podnět na mimořádný přezkum rozhodnutí místní organizace o vstupu do koalice, který vznesl místopředseda předsednictva strany v Pardubickém kraji Jan Hrubeš. Podnět podpořila i Sklenářová a Švecová. Piráti budou o tom, zda jejich kolegové v Praze 1 do koalice mají či nemají vstoupit, hlasovat od pátku do pondělí. Výsledek by měl být znám v pondělí do 22:00.

Vedení městské části by nicméně měli zastupitelé volit na svém ustavujícím zasedání už ve středu, není tak jasné, jak zasedání dopadne. Nominantka na starostku Radoměřská dnes ČTK řekla, že koaliční partneři zatím nedostali informaci o tom, že by se něco změnilo. "Vycházíme z podepsané koaliční smlouvy, která je pro nás relevantní," uvedla. Vyjádření Bodečka jako šéfa zastupitelského klubu Pirátů ČTK shání.

Sklenářová na pirátském fóru kritizovala Bodečka, jeho postup při vyjednávání a také fakt, že dojednaná koalice má mít 15 zastupitelů, kteří budou pro funkci uvolnění, a budou tak dostávat plný plat. Sjednaná dohoda navíc podle ní přiznává ODS a ANO většinu v radě a nejsilnější gesce. "Při vyjednávání o možných koalicích docházelo k silně manipulativnímu jednání, které mělo za cíl, aby byla uzavřena právě tato koalice," napsala mimo jiné.

Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 Sobě, získala sedm mandátů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty a třetí Piráti se čtyřmi. Do zastupitelstva se dále dostala koalice My, co tady žijeme se čtyřmi mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Praha 1 (ANO). Po dvou zastupitelích získali TOP 09 a Rezidenti 1.