Piráti připravili zhruba 30 opatření týkajících se koronaviru

Praha - Vláda by podle Pirátů měla vést evidenci průměrné doby trasování kontaktů. Apelují také na důsledné dodržování takzvaného home office ve státní správě. Kabinet by podle opoziční strany měl také motivovat zdravotníky a zdravotnice na mateřské nebo rodičovské dovolené, kteří by se zapojili do zvládání koronavirové epidemie. Piráti navrhují 15.000 až 20.000 korun měsíčně při alespoň tříčtvrtečním úvazku. Celkově připravili zhruba 30 opatření, o kterých chtějí ve Sněmovně vládu informovat, uvedli zástupci strany na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní komory.

Peníze by podle Pirátů rodiče dětí do čtyř let v takovém případě potřebovali na zajištění hlídání. "Jsou-li to zdravotnice, uvědomují si, že když dají děti do společné zdravotnické školky, stoupá riziko nákazy," řekla první místopředsedkyně Olga Richterová. Zmínila také možnost zřízení jednotného portálu pro registraci dobrovolníků nebo to, že by se mohli zapojit studenti přírodovědných a biomedicínských oborů.

Evidence průměrné doby trasování je podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka důležité zejména pro řízení krajských hygienických stanic. Michálek také hovořil o tom, že by měl být pandemický semafor pohotovosti navázán na konkrétní opatření. Semafor krajů je nyní celý červený, značící komunitní šíření nákazy.

Piráti zároveň chtějí, aby datové zprávy mezi soukromými subjekty byly k dispozici zdarma jako na jaře. Stát by měl podle poslance Ondřeje Profanta více komunikovat s občany e-mailem nebo telefonicky, uspíšit by se podle něj také měla aplikace zákona o právu na digitální službu. "Zejména pak právo na zápis kontaktních údajů, aby stát měl centrálně vedené kontaktní údaje občanů, kteří to chtějí, aby s nimi mohl komunikovat sám proaktivně," uvedl.

Zákazem maloobchodního prodeje, který vláda zavedla od minulého čtvrtka, vznikla podle Pirátů neopodstatněná disproporce v tržním prostředí, neboť velké hypermarkety zůstaly v provozu. Poslanec Petr Třešňák také vyzval k lepší propagaci aplikace eRouška, která slouží k zaznamenávání kontaktů s nakaženými covidem-19, skrze veřejnoprávní média či vládní tiskové konference.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzval vládu k srozumitelné komunikaci o opatřeních týkajících se škol. Kabinet by podle něj měl také uvolnit už vyřazenou, ale funkční výpočetní techniku ze svých úřadů na základní a střední školy. Žákům, kteří mají v domácnosti člena rodiny spadajícího do rizikové skupiny, by podle Pirátů měla být umožněna dobrovolná distanční výuka i po otevření škol.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Dnes by měla vláda představit scénáře návratu žáků a studentů k prezenční výuce na základě dalších dat o vývoji koronavirové epidemie.