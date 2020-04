Piráti představili plán s opatřeními do budoucna

Praha - Piráti představili plán s opatřeními, která by bylo vhodné přijmout ve třech fázích - do prázdnin, do konce roku a v dlouhodobém horizontu. Zahrnuje oblasti zdravotnictví, školství, ekonomiky nebo sociální politiky. Zprvu je podle první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové nutné propojit fungování takzvané chytré karantény s komplexním projektovým řízením. Nutná je také národní testovací strategie, řekla novinářům před dnešní mimořádnou schůzí Sněmovny. Piráti do budoucna navrhují také zavedení stupňů pohotovosti nebo snížení zdanění práce.

"Zabránit zbytečným obětem můžeme v první řadě, pokud se nám podaří propojit fungování chytré karantény s komplexním projektovým řízením. Druhá podmínka je, abychom měli národní testovací strategii. A třetí věc, je potřeba mít přesně rozdělené kompetence pro zvládnutí různých požadavků, které mají různí klíčoví hráči," řekla Richterová. Klíčovými hráči jsou podle Pirátů Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice, pojišťovny, nemocnice, soukromé i akademické laboratoře, obce, podnikatelé či armáda. "Z toho pak vyplyne čtvrtá věc - zvládnout dostatečnou testovací kapacitu. Tu dnes nemáme. Nemáme ani ty tisíce lidí, kteří by trasovali kontakty případných nakažených," dodala.

Systém chytré karantény, kterou stát spustí do plného provozu v pátek, má u každého nakaženého vytvořit stopu, kde se pohyboval posledních pět dní a kdy se případně potkal s někým na delší dobu než 15 minut. Pokud bude nakažený souhlasit, mobilní operátor sdělí hygienické stanici potřebná data o pohybu, uvolněna budou i data o platbě kartou. Krajská hygienická stanice tak vytvoří tzv. vzpomínkovou mapu míst, na kterých se nakažený pohyboval.

Do konce roku je podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka důležité vyhnout se druhé vlně koronavirové pandemie. Piráti navrhují zavést stupně pohotovosti. "Mít pouze nouzový a standardní stav je nedostatečné. Stejně jako třeba na Novém Zélandu bychom chtěli, aby byly různé stupně pohotovosti a byla přehledně sestavena všechna opatření, kterými se mají občané při daném stupni pohotovosti řídit," řekl. Změnu podle něj navrhuje i platforma Rekonstrukce státu.

Nutné je podle Michálka také schválit zákon o elektronizaci zdravotnictví. "Do konce roku musí proběhnout také zpětná vazba a musí být aktualizován pandemický plán, abychom to, co jsme se naučili, zahrnuli do naší další strategie," poznamenal. Piráti také chtějí, aby do konce roku stát dal peníze obcím na investice. "Současně je důležité nastartovat ekonomický růst, podpořit malé firmy a rozjezd podnikání. Chceme aby i oni měli přístup k půjčkám a aby zde byla možnost založit firmu za jeden den," uvedl Michálek.

Zásadní je podle něj z hlediska legislativy dále schválit novelu exekučního řádu, realizovat zákon o právu na digitální službu a schválit návrh zákona zavádějící dlouhodobou valorizaci platu učitelů.

Z dlouhodobého hlediska je podle poslance Mikuláše Ferjenčíka nutné snížit zdanění práce. "Stejně tak je potřeba napřít energii srovnatelnou s tím potíráním viru i do zjednodušení podnikání, do zfunkčnění státní správy. Je potřeba podpořit podniky v perspektivních odvětvích, abychom se z montovny stali spíše mozkovnou. To by mělo vést i k tomu, že klesne odliv zisku z České republiky do zahraničí," řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru.

