Piráti postaví příští rok kandidátky ve všech krajích, nevylučují koalice

Liberec - Piráti jsou připraveni sestavit příští rok vlastní kandidátky ve všech krajích, nevylučují ani koalice. Záležet bude na rozhodnutí dané krajské organizace, řekl na Celostátním fóru Pirátů v Liberci ČTK předseda strany Ivan Bartoš. V posledních volbách do krajských zastupitelstev kandidovali Piráti ve všech krajích, v Olomouckém v koalici se Starosty a nezávislými (STAN). Aktuálně jsou Piráti součástí vedení v devíti krajích. Programové cíle Pirátů se zatím v jejich stanovách aktualizovat nebudou. K přijetí aspoň jedné ze změn chybělo na celostátním fóru pět souhlasných hlasů. Prvořadým cílem strany tak i po 14 letech ve stanovách zůstává prosazování práva na svobodné šíření informací a ochrana soukromí.

"Třeba od komunálních voleb v Olomouci nám dobře funguje spolupráce se starosty a pokud se krajská organizace rozhodne, budou kandidovat v koalici. Rozhoduje o tom členská základna," doplnil Bartoš. Vedení strany podle něj zasahovat nebude. Republikový výbor má sice možnost zasáhnout do kandidátky, pokud by tam byl nějaký problematický člověk, dělá to ale minimálně. "Jak procházíme politickým životem a Piráti už tu jsou 14. rok, tak se učíme i ze svých chyb," dodal.

Jak budou kandidáty v krajích vypadat, nebude podle Bartoše záležet jen na Pirátech, ale bude to záležet na vůli dalších subjektů spolupracovat v jednotlivých krajích. Stejně jako v minulých volbách budou kandidátky otevřené i nečlenům strany nebo lidem z jiných uskupení. "Nedívám se na to pouze pohledem celostátních stran, ale je spousta zajímavých lokálních i krajských uskupení, která mají tah na branku a to je, myslím, zajímavá varianta pro krajské volby," dodal.

Českou republiku čeká supervolební rok, kdy se budou volit nejen nová krajská zastupitelstva, ale také třetina senátorů a zástupci Česka do Evropského parlamentu. Svůj post v Senátu bude obhajovat Lukáš Wagenknecht z obvodu 23 - Pardubice, který byl jediným pirátským senátorem zvoleným v roce 2018 z 12 kandidátů strany. Samostatnou kandidátku postaví Piráti i do Evropského parlamentu, v současné době mají z 21 českých zástupců tři, jsou členy frakce Zelených.

"Témata, která zvedáme na evropské úrovni, jsou progresivní, proevropská. Role liberálních progresivních stran, mezi které Piráti patří, je velmi důležitá i na evropském poli. Naše témata bylo vidět i v předsednictví České republiky, ať už to byla čistá energetika, moderní společnost, která investuje do vzdělání, ale také třeba otázky lidského soukromí v oblasti digitalizace a boj s dezinformacemi ve světě internetu," dodal Bartoš.

Největší naději na úspěch ze změn programových cílů měl návrh skupiny kolem předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Podle něj měla by si měla strana ve stanovách zakotvit, že jejím posláním je "svobodná, vzdělaná a spravedlivá společnost", která dokáže zajistit lidem prosperitu a vysokou kvalitu života. Piráti by měli chtít prosazovat fungující stát, citlivý sociální systém, udržitelnost, řádné hospodaření nebo lidská práva. Návrh podpořilo 242 hlasujících, potřeba ovšem byly tři pětiny hlasů, což aktuálně představovalo 247 hlasů.

Konkurenční návrh skupiny kolem pirátského europoslance Marcela Kolaji měl podporu 211 hlasujících. Podle něj by měla být posláním strany "svobodná, spravedlivá a vzdělaná společnost", která dokáže zajistit lidem prosperitu a vysokou kvalitu života. Více se návrh lišil ve stanovení cílů, jimiž mělo být demokratické směřování, oddělení moci, sociální spravedlnost či moderní energetika.

Třetí příčku s podporou 209 hlasů obsadil návrh, který předložil vedoucí kanceláře moravskoslezských Pirátů Jakub Dedek. Podle něj by posláním strany měla být "vzdělaná, svobodná a spravedlivá společnost", která usiluje o udržitelný rozvoj společnosti, rozvinutou demokracii, ochranu soukromí a otevřenost informací.

Někteří delegáti pirátského sjezdu kvůli podobnosti návrhu požadovali další předjednání a předložení jednoho kompromisního návrhu. Piráti měli na programu také další změnu stanov, která se týkala výběru vedoucích odborů strany. Rozhodli o tom, že celostátní fórum už nebude do budoucna schvalovat finanční zprávu strany, kterou průběžně projednává republikový výbor.

Bartoš v úvodu Celostátního fóra Pirátů řekl, že politici musí zvrátit trend strachu a frustrace, který v lidech vyvolávají aktuální krize spojené s válkou na Ukrajině a inflací. Premiér a předseda ODS Petr Fiala poté označil Piráty za významnou část vládní pětikoalice, kteří jsou navzdory názorovým rozdílům partnery v boji proti populistickým řešením krizí. K pokračujícímu spojenectví vyzvali Piráty také vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan a předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Spolupráci s Piráty ocenil vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Celostátní fórum tvoří všichni členové strany, kteří mohou o návrzích hlasovat na místě, nebo přes internet. Letošní fórum je nevolební, členové strany spíše hodnotili výsledky na všech úrovních. Na programu měli přípravu na příští rok, kdy se budou konat volby třetiny senátorů, zástupců v Evropském parlamentu i vedení krajů.