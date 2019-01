Praha - Piráti poslali městskému úřadu v Černošicích u Prahy právní analýzu, podle které je premiér Andrej Babiš (ANO) osobou ovládající holding Agrofert, a porušuje tak zákon o střetu zájmů, neboť jako veřejný funkcionář prostřednictvím Agrofertu vlastní média. Piráti o tom informovali v tiskové zprávě. Černošický úřad posuzuje možný Babišův střet zájmů a podle serveru iRozhlas.cz si vyžádal stanovisko k věci od všech sněmovních stran vyjma ANO. Babiš v minulosti opakovaně odmítl obvinění, že je ve střetu zájmů.

Piráti si nechali zpracovat právní analýzu, zda je Babiš ve střetu zájmů podle českého zákona o střetu zájmů a podle evropského nařízení o střetu zájmů. Analýza dospěla k závěru, že český premiér je osobou ovládající svěřenské fondy, do kterých Agrofert před dvěma roky vložil, a tedy i osobou ovládající holding. Na základě toho dokument vypracovaný právnickou kanceláří konstatuje, že Babiš je ve střetu zájmů ve smyslu české i evropské právní úpravy.

"Rozhodl jsem se tuto právní analýzu dnes odeslat eurokomisaři pro rozpočet Güntherovi Oettingerovi, který je zodpovědný za finální posouzení střetu zájmů českých členů vlády. Poskytujeme komisi další podklad zpracovaný českými experty, ze kterého mohou při svém posuzování čerpat. Analýzu jsem doručil rovněž přestupkovému úřadu v Černošicích, který právě posuzuje, jestli Andrej Babiš ovládá mediálním dům Mafra z koncernu Agrofert," uvedl v tiskové zprávě předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na černošický úřad se kvůli posouzení údajného Babišova střetu zájmů obrátila v srpnu Transparency International ČR. Úřad by měl ve věci rozhodnout do 26. ledna a pokud konstatuje, že premiér je kvůli vlastnictví médií ve střetu zájmů, hrozí Babišovi pokuta do 250.000 korun.

Pod Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Členům vlády je zakázáno osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny.

Babiš odmítá tvrzení, že je ve střetu zájmů. Je přesvědčen o tom, že požadavkům zákona o střetu zájmů dostál tím, že před dvěma lety vložil Agrofert do dvou svěřenských fondů.

Úřad v Černošicích podle serveru iRozhlas.cz požádal o vyjádření k věci sněmovní strany. Výzvu úřadu podle serveru už dříve vyslyšely ČSSD, TOP 09 a ODS. Naopak Starostové a nezávislí (STAN) podání informace odmítli, podle nich by premiér mohl kvůli tomu zpochybnit správní řízení.

Údajný Babišův střet zájmů ve smyslu evropského nařízení posuzuje i Evropská komise. V tomto případě nejde o vlastnictví médií, ale o čerpání dotací pro Agrofert. Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak by se mohl střetu zájmů zbavit. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Piráti dnes uvedli, že premiérův odchod z ESIF na střetu zájmů nic nezměnil.